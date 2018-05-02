Трудности перевода или оговорка по Фрейду: Макрон назвал жену австралийского премьера "очень вкусной"
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «вкуснейшей» жену премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Сиднее, передает ABC News.
Глава государства в конце выступления благодарил Тернбулла за гостеприимство. «Хочу поблагодарить вас за радушный прием, спасибо вам и вашей вкуснейшей жене», — заявил Макрон.
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Как отмечает ABC News, в соцсетях посмеялись над оговоркой президента. Некоторые пользователи сочли, что он попытался пошутить. Однако большая часть сошлась во мнении, что глава государства использовал слово delicious по аналогии с французским délicieux, которое в том числе переводится как «восхитительный». Английское слово также может использоваться в этом значении, однако обычно обозначает именно «очень вкусный».
24 апреля президент США Дональд Трамп рассказал об особых отношениях с Эммануэлем Макроном и смахнул с его плеча перхоть.
Sometimes translation is tough.— ABC Sydney (@abcsydney) May 2, 2018
"I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife" @EmmanuelMacron says to @TurnbullMalcolmpic.twitter.com/bIn6kokiYW