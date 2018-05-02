Трудности перевода или оговорка по Фрейду: Макрон назвал жену австралийского премьера "очень вкусной"

15:56, 02 мая 2018
Курьёзы
320
Эммануэль Макрон / REUTERS

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Сиднее, передает ABC News.

Глава государства в конце выступления благодарил Тернбулла за гостеприимство. «Хочу поблагодарить вас за радушный прием, спасибо вам и вашей вкуснейшей жене», — заявил Макрон.

Читайте такжеОсобые отношения Трампа и Макрона: поцелуи, объятия и перхоть на плечах (видео)

Как отмечает ABC News, в соцсетях посмеялись над оговоркой президента. Некоторые пользователи сочли, что он попытался пошутить. Однако большая часть сошлась во мнении, что глава государства использовал слово delicious по аналогии с французским délicieux, которое в том числе переводится как «восхитительный». Английское слово также может использоваться в этом значении, однако обычно обозначает именно «очень вкусный».

24 апреля президент США Дональд Трамп рассказал об особых отношениях с Эммануэлем Макроном и смахнул с его плеча перхоть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #оговорки#Эммануэль Макрон