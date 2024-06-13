Слова, которые мы используем, могут иметь разрушительное влияние на других людей.

Существует тонкая грань между невинным разговором и осуждением. Часто мы даже не осознаем, что пересекли ее, и "ключ" кроется в словах, которые мы употребляем.

Казалось бы, невинные фразы могут иметь осуждающий подтекст, тонко транслируя наши предубеждения. Ресурс Hackspirit назвал 10 таких фраз.

1. "Ты такой смелый, что попробовал..."

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Мы все слышали эту фразу раньше, обычно она звучит как комплимент. Но давайте копнем немного глубже. Хотя эта фраза может казаться ободряющей, часто она несет в себе осуждение.

Допустим, вы на вечеринке и решили спеть в караоке. После этого кто-то подходит к вам и говорит: "Ты такой храбрый, что решил спеть эту песню". Возможно, это действительно комплимент вашей смелости, или же вам намекают на то, что ваше пение было далеко не лучшим, и было "смело" с вашей стороны продемонстрировать это на публике.

2. "Если бы я был на твоем месте..."

Фраза "Если бы я был на твоем месте" пренебрегает чувствами и опытом другого человека, подразумевая, что он плохо справляется.

На самом деле каждый из нас уникален. Нет двух людей, которые бы реагировали на ситуации абсолютно одинаково. Поэтому считать, что ваш подход является лучшим – это не просто предвзятое суждение, это нереалистично.

3. "По крайней мере у тебя есть..."

Это фраза, которая часто проскальзывает в наши разговоры, обычно с добрыми намерениями. "По крайней мере у тебя есть..." часто используется для того, чтобы подчеркнуть положительную сторону в чужой ситуации. Но исследователи обнаружили, что она приносит больше вреда, чем пользы.

Люди часто используют ее, чтобы попытаться поднять настроение другим, указывая на то, за что они должны быть благодарны. Однако это может непреднамеренно приуменьшить чувства человека.

Например, если кто-то теряет работу, а вы говорите: "По крайней мере, у тебя есть хорошее здоровье", это может выглядеть так, будто их нынешняя ситуация не важна и не стоит обсуждения. Такое утверждение несет в себе суждение о том, что человек слишком остро реагирует или не ценит то, что имеет.

4. "Ты всегда..." или "Ты никогда..."

Эти слова часто проскакивают посреди разговора, особенно во время споров или жарких дискуссий. "Ты всегда забываешь вынести мусор" или "Ты никогда меня не слушаешь" кажутся безобидными выражениями разочарования, не так ли?

Но вот в чем подвох. Эти фразы являются осуждающими, потому что навешивают на человека и его поведение ярлык неизменности. Когда люди используют их, то они игнорируют случаи, когда другая сторона действовала иначе, и не оставляют места для изменений или совершенствования.

5. "Разве ты не должен..."

Часто эта фраза выглядит как искренняя обеспокоенность, но под ней скрывается слой осуждения.

Приведем пример: "Разве ты не должен учиться вместо того, чтобы играть в видеоигры?" или "Не лучше ли тебе экономить деньги вместо того, чтобы покупать новый телефон?". Эти фразы означают, что человек делает неправильный выбор, согласно вашим стандартам.

6. "Я точно знаю, что ты чувствуешь..."

Эту фразу часто употребляют с самыми лучшими намерениями, чтобы проявить эмпатию и поддержать кого-то, кто переживает трудные времена. Но вот в чем дело – она может непреднамеренно транслировать осуждение.

Когда мы говорим: "Я точно знаю, что ты чувствуешь", мы предполагаем, что наши переживания и эмоции такие же, как и у другого человека. Но путь каждого человека уникален, а его чувства – его собственные. Утверждая, что мы точно знаем, что они чувствуют, мы можем непреднамеренно приуменьшить их опыт и навязать им свою точку зрения.

Вместо этого попробуйте сказать что-то вроде: "Я не могу представить, через что ты проходишь, но я рядом".

7. "Ты слишком чувствителен..."

Эту фразу часто используют как способ отвергнуть или приуменьшить чьи-то чувства или указать на "неадекватную" реакцию.

Проблема этих слов заключается в том, что они предполагают, что есть "правильный" уровень чувствительности, а все, что выходит за его пределы – "слишком". Но эмоции не являются универсальными. То, что может показаться чрезмерной реакцией для одного человека, может быть вполне нормальной реакцией для другого.

8. "Но ведь ты хорошо выглядишь..."

Мы часто ассоциируем хороший вид с хорошим самочувствием. Однако это не сопоставимо, и эта фраза является прекрасным примером того, почему.

"Но ты хорошо выглядишь" часто используется как ответ, когда кто-то говорит, что плохо себя чувствует, особенно в контексте психического здоровья или хронических заболеваний. Хотя обычно это комплимент, он может быть осуждающим, поскольку пренебрегает чувствами человека.

Правда в том, что внешность может быть обманчивой. Кто-то может выглядеть прекрасно внешне, а внутри бороться с самим собой. Сосредотачиваясь на внешнем виде человека, мы пренебрегаем его внутренним опытом.

9. "Это просто этап..."

Эта фраза часто используется для того, чтобы отбросить чьи-то чувства или опыт как временные или незначительные. Особенно часто она звучит, когда речь идет о молодежи, ее интересах, эмоциях или идентичности.

Это может привести к тому, что человек будет чувствовать себя непонятым, пренебрежительным или униженным. Вместо того, чтобы отвергать чей-то опыт как "очередной этап", попробуйте понять их чувства и предложить поддержку.

10. "Почему ты не можешь быть более похожим на..."

Эта фраза, возможно, одна из самых вредных. Ее часто используют для того, чтобы сравнить кого-то с другими, будь то брат или сестра, коллега или "успешный" человек в обществе.

Послание, которое посылает человек этой фразой, четкое: "Ты недостаточно хорош таким, какой ты есть". Это означает, что человек должен измениться, чтобы соответствовать чьим-то стандартам или ожиданиям. Такое сравнение может быть разрушительным и болезненным, подрывая самооценку человека.

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