Крымчанам, съевшим овчарку, грозит 6 лет тюрьмы

Сотрудники милиции задержали мужчину, который в конце апреля вместе с приятелем ворвался на строительное предприятие в Симферополе, похитил шестимесячного щенка кавказской овчарки, которого потом разделал и съел. Второй живодер пока в бегах. Симферопольцам грозит от 4 до 6 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"Украденного щенка приятели 37 и 50 лет разделали, часть тушки съели, оставшееся мясо продали соседям по общежитию. Причем даже не особо скрывали, что продают собачатину. Тем, кто мясо четверолапых друзей человека не ест, продавали его под видом телятины", - говорится в пресс-релизе.

Милиция возбудила дела по статьям "жестокое обращение с животными" и "грабеж, совершенный повторно по предварительному сговору группой лиц",

Собакоеды уже имеют судимости за грабежи и разбои.