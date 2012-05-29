В Симферополе разрисуют беременных
15:37, 29 мая 2012Крым
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"Пузик-арт" проведут в день защиты детей
Фестиваль боди-арта на телах беременных жительниц Крыма проведут в Симферополе в день защиты детей, 1 июня, сообщил организатор акции.
"Пузик-арт" проводится уже третий год подряд. Животы будущих мам разрисуют художники.
"Цель мероприятия - показать красоту материнства, беременной женщины. Материнство - это прекрасная пора, а ожидание его - светлый период, который должен быть наполнен яркими красками, позитивными мыслями и событиями", - заявила общественная организация "Инфомама".
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