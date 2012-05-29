Спекулянты подняли цену билетов на Евро-2012 в восемь раз

За две недели до начала Евро-2012 в интернете можно найти более 13 миллионов предложений о продаже билетов, сообщают "Известия в Украине". Журналисты издания под видом футбольных фанатов попробовали прицениться к билетам и выяснили, что перекупщики самый дешевый 300-гривневый продают минимум за 2,5 тысячи. За более престижные места на стадионе просят до 15 тысяч гривен. Но гарантии подлинности билета практически нет.

В одной из туристических компаний журналисты поинтересовались пропусками на первый групповой матч украинской сборной, Украина — Швеция. Поединок состоится на НСК «Олимпийский» и пользуется немалым спросом среди болельщиков. В агентстве сообщили, что билеты на этот матч проданы еще не все, однако его цена в пять раз больше официальной. Согласно тарифам УЕФА, цена билета 1-й категории — 1,2 тыс. грн, туристическая компания предлагает заплатить за него 6 тыс. грн. Пропуск 1-й и 2-й категорий на матч национальной сборной против Франции, который состоится в Донецке, стоит в четыре с половиной раза больше номинальной стоимости. А вот билеты 3-й категории обойдутся и восемь(!) раз дороже: вместо 300 грн придется отдать 2,5 тыс. грн. На финальный матч турнира цена билета 2-й категории завышена в четыре с половиной раза: 14,5 тыс. грн (номинальная стоимость 3,3 тыс. грн).

В социальных сетяху украинцы перепродают билеты в два-пять раз дороже. Переплата зависит от категории матча. Журналисты "Известий" позвонили одному из авторов объявлений. На матчи группового раунда им предложили билеты по двойному тарифу. А за билет на полуфинал турнира, который состоится в Донецке, собеседник предложил заплатить в пять раз дороже: не 450 грн, а 2,5 тыс. грн.