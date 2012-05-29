В Симферополе сносят "стену плача"

Демонтаж здания бывшей гостиницы "Астория", от которой осталась всего одна стена, начался во вторник утром в центральной части Симферополя. "Стену плача", расположенную по улице Карла Маркса, неподалеку от здания крымского парламента, разбивают кувалдами. Возле "Астории" стоит строительная техника.

Строение было возведено в середине 1860-х годов. Во второй половине 19 века в нем располагалась типография и литография, редакция газеты, в начале 20 века - кинотеатр, в 1930-х годах действовало еврейское общество, а после Великой Отечественной войны открылась гостиница.

В 1990-х годах здание передано компании "Современные информационные технологии". Фирма, зарегистрированная в форме закрытого акционерного общества, задумала построить бизнес-центр с гостиницей. Однако дело дальше разрушения здания не продвинулось. Фирма связана с лидером крымской организации партии "Батьківщина" Андреем Сенченко. Сам Сенченко утверждает, что контрольный пакет на строение принадлежит российскому бизнесмену Александру Лебедеву. Пресс-служба последнего эту информацию пока не прокомментировала.

Окружной административный суд Крыма в феврале удовлетворил иск прокуратуры Симферополя о прекращении права собственности на объект.

Общественный совет при исполкоме Симферопольского горсовета в мае предложил снести здание, а Верховый совет Крыма решил выделить 320 тысяч гривен на его демонтаж. На месте "Астории" хотят создать сквер.