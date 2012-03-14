Громадные булыжники засыпали дорогу в городке в Крыму (фото)

Обвал горы произошел в центре Балаклавы в ночь на 14 марта. Огромные булыжники упали на дорогу, во время инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

"Камнепад повредил памятник герою Советского Союза Герасиму Рубцову и две стоящие неподалеку машины", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники специализированных служб города вместе с бойцами МЧС убрали камни. Булыжники весом до полутоны вывезли с помощью спецтехники.

"По словам местных жителей, это место очень оживленное и для балаклавцев, и для туристов. Все туравтобусы останавливаются именно здесь. По счастливой случайности - никто не пострадал", - заявили спасатели.

На территории севастопольского региона насчитывается 119 оползневых участков.

Фото МЧС