Крымский боксер получил 3-комнатную квартиру за "золото"

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ вручил крымскому боксеру Александру УСИКУ, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира в столице Азербайджана Баку в прошлом году, свидетельство о праве собственности на трехкомнатную квартиру по улице Лексина, 64 в Симферополе, сообщила пресс-служба Совмина.

«Поручение Президента о вручении нашему чемпиону жилья крымская власть выполнила. Теперь, когда будете выигрывать очередные олимпиады и чемпионаты, пусть на плечах будет не только флаг Украины, но и Крыма», - сказал МОГИЛЕВ.

В свою очередь УСИК подарил на память МОГИЛЕВУ боксерские перчатки. «Я благодарен за квартиру, такие действия власти - стимул для новых побед», - сказал спортсмен.

Ранее, в октябре 2011 года, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вручил ордер на квартиру крымскому боксеру.