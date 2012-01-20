Судья из Крыма получила 5 лет тюрьмы за аферу с квартирой

Апелляционный суд Херсона приговорил судью Джанкойского городского суда к пяти годам тюрьмы за вынесение решения, которое лишило квартиры пенсионера и девочку-сироту, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

Судья также не сможет два года занимать должности, связанные с правосудием.

«"Идейным вдохновителем" аферы оказался знакомый одинокого пенсионера. Зная, что прописанная в квартире дальняя родственница последние 10 лет проживает в интернате, он предложил пожилому человеку помочь с обменом жилья. Пенсионер написал доверенность и отдал свой паспорт, в котором при обмене забыли поставить штамп о прописке. С этими документами махинатор обратился к судье. Та вынесла ряд решений, которыми лишила хозяев права собственности на жилье», - говорится в пресс-релизе.

Суд признал судью Джанкойского горсуда виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями «должностной подлог», «злоупотребление властью или служебным положением», «постановление судьей заведомо неправосудного решения», повлекшие тяжкие последствия.