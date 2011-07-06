Крутой вираж на моторной лодке стоил крымчанину жизни

Житель Крыма погиб в море на западе полуострова, попав под собственную моторную лодку, из которой он выпал во время крутого виража. Трагедия произошла 5 июля в поселке Черноморское, неподалеку от берега, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

«Мужчина на большой скорости не удержался в лодке и выпал из нее. Пытаясь доплыть до берега, попал под лодку, которая находилась в рабочем состоянии и осуществляла спиральные движения, и получил не совместимые с жизнью травмы», - рассказали в МЧС.

Матросы-спасатели доставили тело погибшего 46-летнего крымчанина на сушу.