Крутой вираж на моторной лодке стоил крымчанину жизни
12:00, 06 июля 2011Крым
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Нелепая смерть в Черном море
Житель Крыма погиб в море на западе полуострова, попав под собственную моторную лодку, из которой он выпал во время крутого виража. Трагедия произошла 5 июля в поселке Черноморское, неподалеку от берега, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.
«Мужчина на большой скорости не удержался в лодке и выпал из нее. Пытаясь доплыть до берега, попал под лодку, которая находилась в рабочем состоянии и осуществляла спиральные движения, и получил не совместимые с жизнью травмы», - рассказали в МЧС.
Матросы-спасатели доставили тело погибшего 46-летнего крымчанина на сушу.
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