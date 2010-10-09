Крым договорился о сотрудничестве с двумя субъектами России

Крым договорился о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Курганской областью и Ямало-Ненецким автономным округом Российской Федерации, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Правительство Крыма подписало соглашения с правительствами Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стороны намерены создавать условия для установления прямых контактов между субъектами хозяйствования Крыма и Курганской области, осуществления взаимных поставок продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, организации совместных предприятий, финансово-промышленных групп и торговых домов.

Правительства Крыма и Курганской области договорились также о продвижении на рынки двух регионов произведенных товаров и услуг, а также создании условий для контактов предпринимателей, включая их участие в форумах, бизнес-саммитах, ярмарках и выставках.

Соглашение между Крымом Ямало-Ненецким автономным округом направлено на создание благоприятных условий для разработок и реализации совместных программ и проектов в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Крым готов принять меры для развития с двумя субъектами РФ сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма.