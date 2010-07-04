Черноморским странам нужна новая политика безопасности - Янукович

Странам Черноморского бассейна нужно выработать новую политику коллективной безопасности, считает президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, передает УНИАН.

«Наши (украинские) моряки противодействуют терроризму и пиратству на средиземноморских просторах, укрепляют добрососедство и доверие черноморских стран. Уверен, что мы выработаем новую формулу коллективной безопасности для всех стран Черноморского бассейна», - сказал президент в Севастополе, выступая на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» с приветственной речью по случаю Дня флота Украины.

ЯНУКОВИЧ отметил, что взаимоотношения Украины со черноморскими странами приобретают конструктивную и дружескую основу.

«Прежде всего, мы наполнили новым содержанием наши стратегические отношения с Российской Федерацией. Военные моряки Украины и России всегда имели партнерские отношения, и сейчас особенно актуально их активное развитие», - отметил президент.