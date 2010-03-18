В крымской автономии и Севастополе - новые руководители СБУ
19:11, 18 марта 2010Крым
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Тотальная смена власти продолжается
Новые руководители назначены в управлениях службы безопасности крымской автономии и Севастополя.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ТОЦКОГО начальником крымского управления СБУ, освободив от этой должности Владимира ПШЕНИЧНОГО.
Александр ЯКИМЕНКО указом ЯНУКОВИЧА назначен начальником управления СБУ в Севастополе, от этой должности освобожден Михаил САЛЬВА.
ПШЕНИЧНЫЙ руководил крымским СБУ с декабря 2006 года, его назначил тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО.
ТОЦКИЙ до того, как возглавил главк спецслужбы, работал замначальника крымского управления.
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