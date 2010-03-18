В крымской автономии и Севастополе - новые руководители СБУ

Новые руководители назначены в управлениях службы безопасности крымской автономии и Севастополя.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ТОЦКОГО начальником крымского управления СБУ, освободив от этой должности Владимира ПШЕНИЧНОГО.

Александр ЯКИМЕНКО указом ЯНУКОВИЧА назначен начальником управления СБУ в Севастополе, от этой должности освобожден Михаил САЛЬВА.

ПШЕНИЧНЫЙ руководил крымским СБУ с декабря 2006 года, его назначил тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО.

ТОЦКИЙ до того, как возглавил главк спецслужбы, работал замначальника крымского управления.