Центр прислал в Крым нового прокурора, а старого заберет себе

Прокурором Крыма назначен Степан МОЛИЦКИЙ вместо Владимира БОЙКО.

В генеральной прокуратуре Украины МОЛИЦКОГО считают спецом.

«Он имеет большой опыт работы, человек - высокопрофессиональный, принципиальный. Думаю, он на месте там (в Крыму) будет», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО представил нового начальника работникам крымской прокуратуры в четверг в Симферополе.

МЕДВЕДЬКО сообщил, что БОЙКО назначен на должность первого заместителя начальника главного следственного управления генпрокуратуры, сказала по телефону УНИАН руководитель пресс-службы крымской прокуратуры Наталия БОЯРКИНА.

БОЙКО возглавлял прокуратуру Крыма с февраля 2008 года.

МОЛИЦКИЙ до назначения на должность в Крыму работал начальником управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, ГПУ. Ранее он занимал различные должности в прокуратурах Донецка, Донецкой и Харьковской областей, возглавлял прокуратуру Сумской области.

17 марта парламент Крыма дал согласие на назначение МОЛИЦКОГО прокурором автономии.