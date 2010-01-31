Двое детей отравились газом в Керчи

Две женщины, девочка и мальчик госпитализированы в Керчи, предположительно, с отравлением газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о двух несчастных случаях поступила к спасателям 30 января от дежурных врачей «скорой помощи».

Днем медики обнаружили в обморочном состоянии 14-летнюю девочку и 38-летнюю женщину. Сотрудники газовой службы установили, что утечка газа произошла из-за неисправности колонки.

Поздно вечером у 5-летнего мальчика случился приступ судорог. В присутствии врачей стало плохо и 39-летней матери ребенка. «Вероятная причина случившегося - утечка газа из-за неисправности газовой колонки», - отметили в МЧС.