Тимошенко зовет крымских татар в свою команду (фото письма)

Курултай (национальный съезд) призывает крымскотатарский народ в первом туре президентских выборов в Украине голосовать за представителей демократических сил. Перед вторым туром меджлис вынесет рекомендацию поддержать конкретного кандидата из двух, вышедших «в финал».

Ранее девяти из восемнадцати кандидатов на пост президента - Виктору ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Владимиру ЛИТВИНУ, Виктору ЯНУКОВИЧУ, Арсению ЯЦЕНЮКУ, Анатолию ГРИЦЕНКО, Юрию КОСТЕНКО, Сергею ТИГИПКО и Олегу ТЯГНИБОКУ - меджлис направил письма с вопросами, волнующими крымских татар.

ТИМОШЕНКО отправила лидеру меджлиса обращение. Оно пришло перед Курултаем. Премьер приглашает Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и весь крымскотатарский народ стать частью ее команды.

В автономии проживают более 1,9 миллионов человек. Из них, по разным данным, 260-280 тысяч - крымские татары.

Фотокопию письма распространила сегодня пресс-служба меджлиса