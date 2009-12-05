Эстафета памяти стартовала в Крыму

Эстафета памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!», посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала cегодня в Керчи (Крым).

«Целью Эстафеты, которая пройдет по всем городам и районам Крыма, является увековечивание боевых подвигов защитников Родины и работников тыла в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.

К старту марафона издана книга, в которую каждый населенный пункт или район полуострова впишет «художественно оформленные отчеты о проведенном мероприятии», затем она будет передана следующему региону.

В эстафете «Никто не забыт, ничто не забыто!» примут участие школы, ветеранские и пионерские организации Крыма.

Мероприятие финиширует 2 мая 2010 года в Симферополе.

***65-летие Победы отмечается 9 мая 2010 года.