Два россиянина отравились грибами в Крыму
12:20, 30 августа 2009Крым
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Доставлены в больницу
Два жители Московской области России доставлены в больницу, отравившись в Крыму грибами, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.
29 августа во второй половине дня от врача «скорой помощи» поступила информация о пострадавших россиянах, 1982 и 1988 годов рождения.
Жители города Жуковский съели жареные грибы, после чего им стало плохо.
С диагнозом «отравление грибами средней тяжести» туристы доставлены в больницу в Бахчисарайском районе автономии.
30 августа их выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.
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