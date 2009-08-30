Два россиянина отравились грибами в Крыму

Два жители Московской области России доставлены в больницу, отравившись в Крыму грибами, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

29 августа во второй половине дня от врача «скорой помощи» поступила информация о пострадавших россиянах, 1982 и 1988 годов рождения.

Жители города Жуковский съели жареные грибы, после чего им стало плохо.

С диагнозом «отравление грибами средней тяжести» туристы доставлены в больницу в Бахчисарайском районе автономии.

30 августа их выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.