Коктебель выпустит юбилейное вино

Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (Крым) выпустит юбилейное вино в канун празднования 130-летия с момента основания промышленного виноделия в Коктебеле.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Три позиции юбилейных вин: «Мускат Кара-Даг», «Мадера Коктебель» и «Каберне», - появятся в продаже в ближайшее время.

Справка УНИАН. ЗМВК «Коктебель» - одно из крупнейших винодельческих предприятий.

ЗАО «ЗМВК «Коктебель» - производитель коньяков, молодых и марочных (старых и коллекционных) вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников.

На территории завода находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.