Коктебель выпустит юбилейное вино
18:00, 04 августа 2009Крым
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В продаже появится в ближайшее время
Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (Крым) выпустит юбилейное вино в канун празднования 130-летия с момента основания промышленного виноделия в Коктебеле.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Три позиции юбилейных вин: «Мускат Кара-Даг», «Мадера Коктебель» и «Каберне», - появятся в продаже в ближайшее время.
Справка УНИАН. ЗМВК «Коктебель» - одно из крупнейших винодельческих предприятий.
ЗАО «ЗМВК «Коктебель» - производитель коньяков, молодых и марочных (старых и коллекционных) вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников.
На территории завода находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.
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