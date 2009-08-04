Кабмин продаст Крымэнерго

10:07, 04 августа 2009
Крым
1

60% плюс одну акцию

Кабинет министров Украины принял решение начать процедуру приватизации контрольного пакета акций компании "Крымэнерго". 

Акции будут выведены из НАК "Энергетическая компания Украины" и переданы Фонду государственного имущества для последующей продажи на конкурентных условиях. 

Размер пакета акций ОАО "Крымэнерго", который предлагается для продажи, составляет 60% плюс одна акция, говорится в распоряжении правительства.  

Номинальная стоимость пакета - 25 млн. 945 тыс. 128,25 гривен. 

В целом Кабмин принял решение начать процедуру приватизации контрольных пакетов акций 15 энергообеспечивающих компаний в регионах страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter