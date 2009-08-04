Кабмин продаст Крымэнерго

Кабинет министров Украины принял решение начать процедуру приватизации контрольного пакета акций компании "Крымэнерго".

Акции будут выведены из НАК "Энергетическая компания Украины" и переданы Фонду государственного имущества для последующей продажи на конкурентных условиях.

Размер пакета акций ОАО "Крымэнерго", который предлагается для продажи, составляет 60% плюс одна акция, говорится в распоряжении правительства.

Номинальная стоимость пакета - 25 млн. 945 тыс. 128,25 гривен.

В целом Кабмин принял решение начать процедуру приватизации контрольных пакетов акций 15 энергообеспечивающих компаний в регионах страны.