Назначен директор Керченского судоремонтного завода

Решение конкурсной комиссии

Должность директора Керченского судоремонтного завода займет Владимир СИНКЕВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. Комиссия Минтранса признала его победителем конкурса на должность руководителя предприятия. В.СИНКЕВИЧ исполнял обязанности директора Керченского судоремонтного завода с 22 сентября 2008 года.

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