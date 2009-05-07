Назначен директор Керченского судоремонтного завода
13:54, 07 мая 2009Крым
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Решение конкурсной комиссии
Должность директора Керченского судоремонтного завода займет Владимир СИНКЕВИЧ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
Комиссия Минтранса признала его победителем конкурса на должность руководителя предприятия.
В.СИНКЕВИЧ исполнял обязанности директора Керченского судоремонтного завода с 22 сентября 2008 года.
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