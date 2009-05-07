Назначен директор Керченского судоремонтного завода

13:54, 07 мая 2009
Крым
1 0

Решение конкурсной комиссии

Должность директора Керченского судоремонтного завода займет Владимир СИНКЕВИЧ. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины. 

Комиссия Минтранса признала его победителем конкурса на должность руководителя предприятия. 

В.СИНКЕВИЧ исполнял обязанности директора Керченского судоремонтного завода с 22 сентября 2008 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter