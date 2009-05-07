У 18-летнего севастопольца изъяли самодельное взрывное устройство

Парень задержан

Сотрудники милиции изъяли у 18-летнего жителя Севастополя самодельное взрывное устройство. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, устройство изъято по месту жительства безработного парня в Севастополе. «Самодельное взрывное устройство изготовлено с использованием 110 граммов взрывчатки и электродетонатора», - отмечается в сообщении. Молодой человек задержан.

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