У 18-летнего севастопольца изъяли самодельное взрывное устройство
13:00, 07 мая 2009Крым
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Парень задержан
Сотрудники милиции изъяли у 18-летнего жителя Севастополя самодельное взрывное устройство.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, устройство изъято по месту жительства безработного парня в Севастополе.
«Самодельное взрывное устройство изготовлено с использованием 110 граммов взрывчатки и электродетонатора», - отмечается в сообщении.
Молодой человек задержан.
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