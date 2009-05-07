У 18-летнего севастопольца изъяли самодельное взрывное устройство

13:00, 07 мая 2009
Крым
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Парень задержан

Сотрудники милиции изъяли у 18-летнего жителя Севастополя самодельное взрывное устройство.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, устройство изъято по месту жительства безработного парня в Севастополе.

«Самодельное взрывное устройство изготовлено с использованием 110 граммов взрывчатки и электродетонатора», - отмечается в сообщении.

Молодой человек задержан.

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