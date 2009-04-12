В Крыму погиб рыбак
12:48, 12 апреля 2009Крым
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Знакомый травмирован
В Крыму в районе бухты Широкая на берегу Азовского моря во время лова рыбы погиб мужчина, упав с 8-метровой скалы.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МНС в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
Погиб житель Феодосии, 1976 года рождения.
Мужчина, который пытался оказать ему помощь, травмирован. С сотрясением головного мозга, ушибами затылочной области головы и поясничного отдела позвоночника он доставлен в больницу.
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