Пострадавшая от ошибочного штурма крымская семья подаст в суд

Семья Хаирових, которая пострадала в результате ошибочного штурма правоохранителей в поселке Мирное под Симферополем, собирается подать в суд на действия милиции, сообщает канал 24

Семья пока не решила, какой будет сумма компенсации морального ущерба.

Сейчас в доме Хаирових идет ремонт. Расходы на него, а также лечение потерпевших оплачивает министр внутренних дел Украины Юрий Луценко и начальник крымской милиции Николай Ильичев.

"Нужно обязательно компенсацию и моральный ущерб. Я не говорила еще насчет этого со своими родными. В какой сумме это будет измеряться", - говорит потерпевшая Урие Хаирова.

"Мы не будем оспаривать этот иск. То, что присудит суд, МВД готово компенсировать", - заявил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр Домбровский.

Напомним, по результатам служебного расследования подписан приказ о наказании сотрудников милиции. Всего наказаны 23 сотрудника: двух милиционеров уволили из органов внутренних дел, 5 сняли с должностей, 8 - получили предупреждение, остальным объявили выговоры.

22 февраля бойцы "Беркута" ворвались в дом семьи Хаирових, где по информации стражей порядка, скрывался подозреваемый в похищении 23-летней девушки. "Беркутовцы" применили во время штурма светошумовые гранаты. Одна из них повредила руку хозяину дома. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки.

Подозреваемый в похищении девушки до сих пор не найден.