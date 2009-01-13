В Севастополе завкафедрой одного из университетов поймали на взятках

В Севастополе правоохранители разоблачили заведующего кафедрой одного из университетов, который требовал и получал от студентов взятки за успешную сдачу зачетов и экзаменов.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, пока задокументированы три факта получения взяток на общую сумму свыше 1,7 тысяч гривен.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Проводятся мероприятия по установлению других фактов взяточничества.