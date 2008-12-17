Фракция Куницына пока не ввязывается в склоку в ВР Крыма

Фракция "Крым" в Верховной Раде Крыма решений о возможных изменениях в руководстве парламента автономии не принимала.

Об этом заявил лидер фракции "Крым", руководитель Крымской организации партии "Единый центр" Сергей КУНИЦЫН.

"Никаких решений фракция не принимала", - цитирует С.КУНИЦЫНА его пресс-служба.

Вместе с тем он отметил, что ряд депутатов, входящих во фракцию "Крым", высказывали претензии в связи с отсутствием реакции руководства ВР АРК на предложение крымского "Единого центра" провести круглый стол для обсуждения антикризисных мероприятий на полуострове.

"Мы неоднократно обращались к руководству Крыма с предложениями об обсуждении этих насущных для крымчан вопросов за круглым столом, но ответа так и не дождались. Руководство АРК также не отреагировало и на мое открытое письмо, а парламентская газета так его и не опубликовала, в котором я требовал извинений за оскорбительные заявления в мой адрес со стороны вице-спикера крымского парламента Михаила БАХАРЕВА", - заявил лидер Крымской организации ЕЦ.

С.КУНИЦЫН добавил, что окончательное решение по ситуации в крымском парламенте возглавляемая им фракция "вынесет с учетом вышеизложенных требований к руководству Крыма".