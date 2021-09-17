23 сентября начинается Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов. В программу крупнейшего интерактивного кинофестиваля вошло десять картин. Украинцы уже в пятнадцатый раз присоединятся к зрителям во всем мире и примут участие в выборе победителей.

Традиционно Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов открывает новые имена в кинематографе. В частности, режиссеру фильма "Смерть от рукопожатия" Хадсону Флинну на время съемок было всего 16 лет. Это комедийная картина о его родном Нью-Йорке в эпоху пандемии Covid-19.

Пропитаны юмором также ленты "Грубые" (Великобритания), "Синдром Арчибальда" (Франция) и "Монсеньор Кашмир" (Канада).

Драма "Слишком поздно" и анимационный фильм "Аврора" – это женский взгляд на различные жизненные периоды режиссерок из Франции и США соответственно.

К фильмам на серьезные злободневные темы можно отнести норвежский "Саночный хор", который касается проблемы беженцев, исследует сосуществование их с местными общинами и предлагает свежий взгляд на решение конфликтов, а также канадско-афганская "Плохая примета" – лента о женщине, которая вынуждена справляться с суровыми обстоятельствами в Афганистане.

Итальянская драма "Закрытое для света" возвращает зрителя в прошлое, чтобы сосредоточиться на одном событии Второй мировой войны в Италии, а британская драма "Воровка" исследует влияние этой войны на следующие поколения.

Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию "Оскар". Так, сразу двое финалистов прошлогоднего фестиваля – "Белый глаз" и "Подарок" получили номинацию на премию Американской киноакадемии 2021.

Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит в 24-й раз – и объединяет 100 000 любителей короткого метра на более чем 400 локациях 6 континентов. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучших короткометражки и актера (актрисы) года могут все желающие – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса. Победители будут объявлены 4 октября 2021 года на сайте www.manhattanshort.com.

Фестиваль проходит в украинских кинотеатрах с 23 сентября по 3 октября. Открытие состоится 22 октября в 19:00 в столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver). Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.

В Украине организатором Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов выступает компания "Артхаус Трафик" при традиционной поддержке торговой марки Stella Artois.

Автор: Григорий Бондарь