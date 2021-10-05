Представители государственных институтов и IT-компаний обсудят особенности специального правового и налогового режима для ІТ Дія City во время Дія City Meetup, который состоится в рамках технологической конференции IT Arena 2021, которая будет проходить во Львове с 7 по 9 октября.

Дія City Meetup состоится 9 октября и будет состоять из двух дискуссионных панелей: "Трудоустройство в Дія City" и "Новые возможности для привлечения инвестиций в Дія City".

Первая панель будет посвящена теме гиг-контрактов, особенностям их заключения и администрирования.

Ее спикеры расскажут о преимуществах гиг-контрактов, каким образом они улучшат инвестклимат Украины, и как будут влиять на реальный бизнес. Ее спикеры: заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT, руководитель проекту Дія City Александр Борняков, руководитель Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Ольга Магалецкая, президент Ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер, директор по отраслевым вопросам компании N-iX Святослав Кавецкий.

Во время второй дискуссионной панели будут обсуждаться новые инвестиционные инструменты и стимулы, которые будут действовать в рамках Дія City, и как они повлияют на IT-компании и на приток инвестиций в Украину. Среди спикеров – партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко, директор Ukraine Startup Fund Павел Карташов, партнер Aequo Анна Бабич, соучредитель и операционный директор компании Intellias Михаил Пузраков.

Конференция IT Arena – одно из крупнейших мероприятий, посвященных ІТ в Украине и Восточной Европе. В этом году оно состоится в восьмой раз. На конференции выступят представители самых развитых украинских и международных ІТ-компаний: Google, Wix, Microsoft и других.

Дія City – это специальный правовой и налоговый режим для украинских ІТ-компаний. Его планируют запустить в начале 2022 года. Благодаря внедрению Дія City, темпы роста украинского ІТ-сектора могут возрасти с нынешних 20-30% в год до 40-50%, а доходы могут увеличиться с текущих $6 млрд до $16,5 млрд.

Автор: Иван Бойко