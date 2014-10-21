Пресс-конференция: Электоральные настроения украинцев накануне выборов

22 октября (среда) 2014 года в 14:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ 2014» На пресс-конференции будут презентованы результаты социологического исследования. Вопросы, вынесенные на обсуждение: • Анализ перспектив основных политических сил Украины на предстоящих парламентских выборах. • Станут ли вибори-2014 «демократическим шансом» для Украины? • Смогут ли вибори-2014 принести изменения, которых ожидает украинское общество? Участники пресс-конференции: 1. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, социолог Института Горшенина 2. КОНСТАНТИН МАТВИЕНКО, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» 3. ВИТАЛИЙ БАЛА, директор Агентства моделирования ситуаций Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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