Пресс-конференция: Электоральные настроения украинцев накануне выборов

16:24, 21 октября 2014
Разное
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22 октября (среда) 2014 года в 14:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему:

«ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ 2014»

На пресс-конференции будут презентованы результаты социологического исследования.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

• Анализ перспектив основных политических сил Украины на предстоящих парламентских выборах.

• Станут ли вибори-2014 «демократическим шансом» для Украины?

• Смогут ли вибори-2014 принести изменения, которых ожидает украинское общество?

Участники пресс-конференции:

1.     ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, социолог Института Горшенина

2.     КОНСТАНТИН МАТВИЕНКО, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»

3.     ВИТАЛИЙ БАЛА, директор Агентства моделирования ситуаций

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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