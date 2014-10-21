Пресс-конференция: Электоральные настроения украинцев накануне выборов
22 октября (среда) 2014 года в 14:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему:
«ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ 2014»
На пресс-конференции будут презентованы результаты социологического исследования.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
• Анализ перспектив основных политических сил Украины на предстоящих парламентских выборах.
• Станут ли вибори-2014 «демократическим шансом» для Украины?
• Смогут ли вибори-2014 принести изменения, которых ожидает украинское общество?
Участники пресс-конференции:
1. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, социолог Института Горшенина
2. КОНСТАНТИН МАТВИЕНКО, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»
3. ВИТАЛИЙ БАЛА, директор Агентства моделирования ситуаций
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