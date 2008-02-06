Столкновение КамАЗа и МАЗа парализовало Московский мост (фоторепортаж)

В Киеве КамАЗ (бетономешалка) столкнулся с автобусом, в результате ДТП четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла 5 февраля в 16:40 на проспекте Ватутина.

Водитель автомобиля КамАЗ, который двигался со стороны Московского моста в направлении пл. Керченской, выполняя правый поворот со второй полосы движения, не пропустил автобус МАЗ, двигавшийся в крайней правой полосе в этом же направлении, совершил с ним столкновение, после чего КамАЗ перевернулся. Как отмечает "Друга Смуга", удар пришелся в район бензобака бетономешалки, из которого начало вытекать топливо. Чтобы предотвратить возможный взрыв, на место ДТП вызвали бригаду пожарных.

По протоколам медицинского осмотра, оба водителя на момент инцидента были трезвы.

В результате аварии Московский мост в течение нескольких часов был парализован огромной пробкой.

Фото ИА "Друга смуга"