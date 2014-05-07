Экономический кризис в Украине может аукнуться и другим странам - Коновалюк

Кризис, по словам политика, который больно ударил по Украине, и другим экспортно-ориентированным странам до сих пор дает о себе знать, а политическая ситуация только ухудшает положение многих компаний, в том числе международным, представленным в нашей стране.

В своих интервью Коновалюк выразил опасения касательно того, что если не остановить украинский экономический кризис, то его последствия могут крайне отрицательно сказаться и на экономике других стран мира.

Также он заявил, что вопрос стабилизации политической и экономической ситуации в Украине во многом зависит от заинтересованных сторон - США и России. Политик считает, что именно они должны решить возникшие проблемы между собой, не используя Украину как «поле для боя».

Кроме того, в ходе встреч с американскими политиками кандидат в президенты напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому двадцать лет назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на добрую волю США, России и Великобритании, которые подписали меморандум и обещали обеспечить безопасность и целостность Украины.

«Со стороны США, Великобритании и России это был не столько жест доброй воли, сколько своеобразная плата за добровольный отказ Украины от ядерного оружия. А ведь именно ядерный щит был надёжной гарантией безопасности страны. Над этим щитом работали поколения украинцев, он стоил десятки миллиардов долларов, но Украина отказалась от него безвозмездно. Последние события показали, Будапештский меморандум не стоит даже той бумаги, на которой он напечатан. И дело не только в аннексии Крыма. Я призываю лидеров стран-гарантов остановиться и помочь Украине», – заявил В. Коновалюк.

Он также отметил, что самой надежной гарантией мира в Украине станет ее нейтральный статус и политика невмешательства со стороны других государств. Он призвал страны-гаранты разработать и подписать новый договор, подробно описывающий условия, на которых Украина получит нейтралитет и перестанет быть площадкой для чужих геополитических игр.