Открытие нового модного сезона на Международном фестивале KyivFashion 2014

Выставка предоставит уникальные возможности для наиболее полного анализа текущего состояния и перспектив развития рынка легкой и текстильной промышленности, как в рамках Украины, так и в мировых масштабах.

KyivFashion 2014 соберет более 300 компаний-представителей украинской и мировой фешн-индустрии. На выставке будет представлено более 500 брендов: это широкое разнообразие мужской, женской, детской одежды и белья, кожи и меха, аксессуаров и текстиля. Среди участников форума - компании с 15 стран. Также на выставке будут работать 3 национальные экспозиции: Италии, Франции, Турции.

Общая площадь 26-го Фестиваля «KyivFashion 2014» составляет более 8000 кв.м. В рамках выставки KyivFashion организованы следующие экспозиции: «Салон белья», «Салон кожи и меха», «Киев Текстиль», «KyivFashionKids», «Купи Fashion Бизнес», «HandmadeFashion», «Eco&EthnoFashion».

Для специалистов отрасли разработана широкая и разнообразная бизнес программа, ориентированная на актуальные вопросы рынка и развитие его составляющих.

Главной инновацией выставки станет TrendyZone (тренд-зона), которая позволит по-новому взглянуть на мир моды и определиться с самыми актуальными новинками будущего сезона. В этом году темой тренд-зоны будет «BAROQUE ECLECTICISM» («БАРОККОВАЯ ЭКЛЕКТИКА»).

Среди других мероприятий форума: Конкурс эскизов одежды «Золотой росчерк», Fashion-проект «YoungFashionLine», FashionDefileAwards, Всеукраинский проект «Стиль современной школы».

Церемония официального открытия Международного фестиваля моды KyivFashion 2014 состоится 18 февраля в 11:00 в павильоне №1 ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, ул. Салютная, 2-б).

Время работы выставок: 18-20 февраля с 11:00 до 18:00 (вход посетителей до 17:30), 21 февраля с 11:00 до 16:00 (вход посетителей до 15:30).

Получить аккредитационную форму, пресс-релизы, программу мероприятий и дополнительную информацию Вы сможете в дирекции рекламы и PR по тел. (+38 044) 461 93 44, e-mail: nastya@kmkya.kiev.ua. Контактная особа: Анастасия Карпенко.

Организатор форума — компания «Киевский международный контрактовый ярмарок».

Официальный сайт форума: http://www.kyivfashion.kiev.ua