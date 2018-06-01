В Новогоднюю ночь не делайте детей
Валерий Ивасюк 19 лет пьет только шотландский виски... Микола Вересень похмеляется борщом... Как пережить новогодние праздники – советы специалистов и опыт известных украинцев
Геннадий Зильберблат, главный психиатр-нарколог Киевской области, заслуженный врач Украины ПОДУМАЙТЕ, ВЫ ЛИ СЛУЧАЙНО НЕ АЛКОГОЛИК
ПОДУМАЙТЕ, ВЫ ЛИ СЛУЧАЙНО НЕ АЛКОГОЛИКК сожалению, так сложилось в нашем обществе, что новогодние и рождественские праздники сопровождает непомерное потребление алкогольных напитков – от слабоалкогольного пива до высокоградусных водки и коньяков. С этим уже ничего не поделаешь – это наша многолетняя традиция.
Что должен помнить каждый человек, который садится за праздничный стол? Во-первых, спиртное нужно потреблять умеренно. Шампанское быстрее всасывается в кровь, поэтому человек быстро пьянеет. Также не рекомендуется смешивать разные спиртные напитки – эффект будет плачевным. Нельзя начинать пить спиртное на голодный желудок. Закуска должна быть качественная. Как и алкоголь. К сожалению, высокая цена алкоголя не может гарантировать его качество. Водку закусывайте маринованными огурцами, грибами, любой соленой едой. Традиционно белое вино подавайте к рыбе, красное – к мясу. Тогда спиртное принесет большее удовольствие.
Если вы все-таки перебрали лишнего, нужно принять любые рвотные средства, чтобы промыть желудок, сделать клизму и принять энтеросорбенты. А вот такое популярное народное средство, как рассол, только снимет симптомы, но не поможет. Минералка и кофе не рекомендуются.
Следует помнить, что людям, страдающим какими-либо заболеваниями и имеющими противопоказание к употреблению алкоголя, лучшее вообще не пить или максимально ограничить дозу спиртного. Категорически не рекомендую даже пригубливать алкоголь людям, когда-либо страдавшим алкогольной зависимостью. Это – аксиома. Даже грамм спиртного может спровоцировать рецидив болезни.
Если человек потребляет свыше 200 грамм 40-градусного спиртного чаще 2–4 раз в месяц, – это уже состояние злоупотребления алкоголем. Еще не болезнь, но фактор, который может способствовать формированию зависимости. Особенно это актуально для людей с наследственностью, обремененной алкозависимостью, для больных после травм черепа и с заболеваниями печенки.
Алкоголь – это наркотик. Он влияет на дофаминовый обмен, который нарушен у людей, имеющих, нарко-, алко-, компьютерную, игровую зависимость, а также у страстных коллекционеров. Кстати, до 1976 года мы, психиатры-наркологи, ставили алкозависимым диагноз “алкогольная наркомания”. То есть, выпивая даже малую дозу спиртного, вы получаете свою дозу наркотику. При этом не важно, высокоградусное ли это спиртное или слабоалкогольное – пиво, ром-кола, джин-тоник. У нас принято считать, что пиво – это легкий, "несерьезный" алкогольный напиток. Это не так. В значительных количествах оно не менее опасно, чем водка.
Относитесь к “праздничному” употреблению алкоголя без фанатизма. Помните, что питье без меры – это добровольное безумие. Веселость и радость нужно находить в самом празднике, а не в алкоголе. Иначе праздники могут закончиться больничной палатой.
Еще хочу напомнить, если вы пили алкоголь в новогоднюю ночь, то постарайтесь не зачинать ребенка. Напомню, что во Франции в 1920-х годах резко возросло число детей, рождавшихся психически неполноценными. Ученые, исследовав 8 тысяч таких детей, выяснили, что подавляющее их большинство были зачаты в праздничные или воскресные дни. Позже их так и стали называть – “праздничные” или “воскресные” дети.
Борис Скачко, врач-фитотерапевт ЗА ДВОЕ СУТОК ДО НОВОГО ГОДА НЕ ЕШЬТЕ КРАСНОЕ МЯСО
ЗА ДВОЕ СУТОК ДО НОВОГО ГОДА НЕ ЕШЬТЕ КРАСНОЕ МЯСО
Следующий год – год Крысы. Это – животное всеядное. Потому на новогоднем столе должна быть многообразная еда. Вопрос – в каком количестве и в какой последовательности ее употреблять. Основные проблемы на Новый год возникают от четырех причин: первая – переел, вторая – перепил, третья – отравился, четвертая – их комбинация. Учтите, что еще продолжается Рождественский пост.
Чтобы не переесть в Новогоднюю ночь, не голодайте днем. Поужинайте легко между 8 и 9 вечера. Желательно за двое суток до Нового года не есть красного мяса – оно долго переваривается, потому его продукты распада вместе с алкоголем могут вызвать отравление. Начинайте праздничный ужин с легкого салата, чтобы “запустить” процесс пищеварения. Никогда не начинайте выпивать спиртные напитки на голодный желудок – алкоголь мгновенно всасывается в стенки желудка, и вы можете просто “отключиться”, так и не дождавшись боя курантов. Перед первой рюмкой съешьте мясо или рыбу – белки нейтрализуют действие алкоголя. Хорошо съесть что-то жирное. Положите в рюмку несколько ягод клюквы – это поможет печени пережить атаку водочного напитка.
Рекомендую в новогоднюю ночь отказаться от настоек на травах. Особенно это касается абсента (настойки на полыни). Это довольно токсичное растение, и в зависимости от темпов приема и доз, абсент может успокоить, усыпить или отравить. Не запивайте мясо и рыбу сладкими газированными напитками. Они препятствуют перевариванию белков, которые на 2–3 дня задерживаются в кишечнике, там гниют, вызывая головную боль и плохое самочувствие. После первого часа ночи следует снижать градус, увеличивая интервалы между тостами и уменьшая граммы в рюмке, а также перестать есть тяжелую для желудка еду – мясо, рыбу. Это – время для десертов и легких вин. Пищеварительная способность организма к тому времени уже исчерпается, еда будет гнить в кишечнике. А вздутие живота увеличит нагрузку на сердце. И, как минимум, испортит первые дни Нового года. Максимум – можете получить инфаркт. Его, кстати, раньше называли «ресторанной болезнью». Если появилось ощущение тяжести в желудке – расстегните пояс, подвигайтеся. Авиценна рекомендовал при переедании употреблять мед или медовую воду. Можно заранее приготовить такое средство. Взять лист подорожника большого, измельчить в порошок и смешать с медом до вязкой консистенции. Принимать в случае переедания по 1 столовой ложке каждые 15–20 минут, а в случае отравления – ежечасно.
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Валерий Ивасюк, заместитель министра здравоохранения Украины ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПЬЮ ТОЛЬКО ШОТЛАНДСКОЕ ВИСКИ
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПЬЮ ТОЛЬКО ШОТЛАНДСКОЕ ВИСКИ
В течение 19 лет я употребляю только шотландский виски. Это – мой напиток. За исключением, когда нужно выпить шампанское, которого я терпеть не могу. Никогда не чувствовал себя в состоянии беспомощности от выпитого. Для меня такие вещи неприемлемы. Срабатывает “условный рефлекс” благодаря профессии врача и осознанию, что в любую минуту людям может понадобиться твоя помощь (и такие ситуации не раз бывали).
Самый первый совет всем украинцам – знайте свою меру и не перепивайте. Никогда нельзя смешивать напитки, градус нужно всегда повышать. И никогда не пить суррогаты – спиртные напитки, неочищенные от сивушных масел.
Помочь можно, выпив соленый раствор, в частности рассол, чтобы отвести воду из кровотока и снять отек. Дальше выпить мочегонные и сосудорасширяющие средства. Очень много пить, чтобы скорее вывести из организма яд.
Если уже идете в компанию, где нужно пить (или просто хочется), съешьте ложку меда до праздничного стола да еще одну, вернувшись домой. Мед – это фруктоза, которая стимулирует выработку фермента альдегиддегидрогеназы, который, в свою очередь, разлагает молекулу спирта до безопасных – воды и углекислого газа. Тогда будете здоровы, веселы и избежите неприятной ситуации.
Олег Пинчук, художник, скульптор НЕ УПОТРЕБЛЯЮ АЛКОГОЛЬ ДАЖЕ СИМВОЛИЧЕСКИ
НЕ УПОТРЕБЛЯЮ АЛКОГОЛЬ ДАЖЕ СИМВОЛИЧЕСКИ
Пинчук отличается от большинства художников, тем, что вообще не употребляет спиртного. Но иногда обо мне пишут в СМИ – “Пинчук был под хмельком”... Почему-то мое прекрасное настроение всегда ассоциируют с алкогольным опьянением. И воспринимают меня как выпивоху, гуляку. Это абсолютно не так. У меня просто хорошее настроение по жизни. Таков уж у меня характер. Чтобы быть в добром настроении, мне не нужно что-то пить. Не употребляю алкоголь даже символически. Пошло это со студенческих лет. У нас были две категории людей – любители выпить и те, кто занимался йогой, моржевал. Я склонялся ко вторым. Последний раз я пил спиртное в 1981 году.
Вот с перееданием у меня проблемы (хоть уже 10 лет не ем мясо). Мне постоянно хочется есть. Моя профессия требует определенных эмоциональных усилий – и рука так и тянется к холодильнику, чтобы успокоиться или отвлечь внимание от чего-то. И ты уже не контролируешь, что ешь и сколько. И только набранная масса тела обнаруживает эту несдержанность. Тогда я сажусь на строгую диету (овощную или гречневую), сбрасываю десяток килограммов, стремлюсь удержать нормальный вес. Но потом опять “срываюсь”.
Микола Вересень, журналист ПОХМЕЛЯЮСЬ ГОРЯЧИМ БОРЩОМ
ПОХМЕЛЯЮСЬ ГОРЯЧИМ БОРЩОМ
Я как нормальный украинец люблю на праздники хорошо выпить. Но голова у меня после этого никогда не болит. Поэтому никогда не похмеляюся. Правда, очень редко случается, что утром голова все же побаливает. И тогда я могу “опохмеляться” горячим борщом.
Василий Волга, политик, бывший депутат от СПУ БОРЮСЬ С ПОХМЕЛЬЕМ САУНОЙ И БАССЕЙНОМ
БОРЮСЬ С ПОХМЕЛЬЕМ САУНОЙ И БАССЕЙНОМ
На праздники не злоупотреблять алкоголем – невозможно. Когда в компании много интересных людей и время проводишь интересно, то и по 5 грамм выпить можно. Но слежу за тем, чтобы не переедать, хотя и люблю съесть кусок доброго стейка или хорошей рыбы.
Из спиртного предпочитаю виски. Если на следующий день бывают определенные сложности, преодолеваю их с помощью сауны с холодным бассейном. Ничего так хорошо не приводит в сознание. А потом физические нагрузки – турник, брусья. А еще прекрасно помогает горячий украинский борщ. Это – лучшее средство войти в норму. И никаких таблеток. Поэтому мой рецепт быть свежим наутро после праздника – сауна, спортзал и борщ.
Сергей Гмыря, политик (КПУ) И ХОТЕЛ БЫ НАПИТЬСЯ, И НЕ МОГУ
И ХОТЕЛ БЫ НАПИТЬСЯ, И НЕ МОГУ
Если бы я и хотел перепить – не могу себе этого позволить. По независящим от меня причинам: семь лет прожив в гостинице, совершенно испортил себе желудок. Могу выпить совсем немного шампанского или водки. А напиваться до такого состояния, чтобы утром похмеляться, к счастью или сожалению, не имею возможности. А на Новый год можно было бы.
Наталия Максименко