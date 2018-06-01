В Новогоднюю ночь не делайте детей

Геннадий Зильберблат, главный психиатр-нарколог Киевской области, заслуженный врач Украины ПОДУМАЙТЕ, ВЫ ЛИ СЛУЧАЙНО НЕ АЛКОГОЛИК К сожалению, так сложилось в нашем обществе, что новогодние и рождественские праздники сопровождает непомерное потребление алкогольных напитков – от слабоалкогольного пива до высокоградусных водки и коньяков. С этим уже ничего не поделаешь – это наша многолетняя традиция.

Что должен помнить каждый человек, который садится за праздничный стол? Во-первых, спиртное нужно потреблять умеренно. Шампанское быстрее всасывается в кровь, поэтому человек быстро пьянеет. Также не рекомендуется смешивать разные спиртные напитки – эффект будет плачевным. Нельзя начинать пить спиртное на голодный желудок. Закуска должна быть качественная. Как и алкоголь. К сожалению, высокая цена алкоголя не может гарантировать его качество. Водку закусывайте маринованными огурцами, грибами, любой соленой едой. Традиционно белое вино подавайте к рыбе, красное – к мясу. Тогда спиртное принесет большее удовольствие.

Если вы все-таки перебрали лишнего, нужно принять любые рвотные средства, чтобы промыть желудок, сделать клизму и принять энтеросорбенты. А вот такое популярное народное средство, как рассол, только снимет симптомы, но не поможет. Минералка и кофе не рекомендуются.

Следует помнить, что людям, страдающим какими-либо заболеваниями и имеющими противопоказание к употреблению алкоголя, лучшее вообще не пить или максимально ограничить дозу спиртного. Категорически не рекомендую даже пригубливать алкоголь людям, когда-либо страдавшим алкогольной зависимостью. Это – аксиома. Даже грамм спиртного может спровоцировать рецидив болезни.

Если человек потребляет свыше 200 грамм 40-градусного спиртного чаще 2–4 раз в месяц, – это уже состояние злоупотребления алкоголем. Еще не болезнь, но фактор, который может способствовать формированию зависимости. Особенно это актуально для людей с наследственностью, обремененной алкозависимостью, для больных после травм черепа и с заболеваниями печенки.

Алкоголь – это наркотик. Он влияет на дофаминовый обмен, который нарушен у людей, имеющих, нарко-, алко-, компьютерную, игровую зависимость, а также у страстных коллекционеров. Кстати, до 1976 года мы, психиатры-наркологи, ставили алкозависимым диагноз “алкогольная наркомания”. То есть, выпивая даже малую дозу спиртного, вы получаете свою дозу наркотику. При этом не важно, высокоградусное ли это спиртное или слабоалкогольное – пиво, ром-кола, джин-тоник. У нас принято считать, что пиво – это легкий, "несерьезный" алкогольный напиток. Это не так. В значительных количествах оно не менее опасно, чем водка.

Относитесь к “праздничному” употреблению алкоголя без фанатизма. Помните, что питье без меры – это добровольное безумие. Веселость и радость нужно находить в самом празднике, а не в алкоголе. Иначе праздники могут закончиться больничной палатой.

Еще хочу напомнить, если вы пили алкоголь в новогоднюю ночь, то постарайтесь не зачинать ребенка. Напомню, что во Франции в 1920-х годах резко возросло число детей, рождавшихся психически неполноценными. Ученые, исследовав 8 тысяч таких детей, выяснили, что подавляющее их большинство были зачаты в праздничные или воскресные дни. Позже их так и стали называть – “праздничные” или “воскресные” дети.

Борис Скачко, врач-фитотерапевт ЗА ДВОЕ СУТОК ДО НОВОГО ГОДА НЕ ЕШЬТЕ КРАСНОЕ МЯСО

Следующий год – год Крысы. Это – животное всеядное. Потому на новогоднем столе должна быть многообразная еда. Вопрос – в каком количестве и в какой последовательности ее употреблять. Основные проблемы на Новый год возникают от четырех причин: первая – переел, вторая – перепил, третья – отравился, четвертая – их комбинация. Учтите, что еще продолжается Рождественский пост.

Чтобы не переесть в Новогоднюю ночь, не голодайте днем. Поужинайте легко между 8 и 9 вечера. Желательно за двое суток до Нового года не есть красного мяса – оно долго переваривается, потому его продукты распада вместе с алкоголем могут вызвать отравление. Начинайте праздничный ужин с легкого салата, чтобы “запустить” процесс пищеварения. Никогда не начинайте выпивать спиртные напитки на голодный желудок – алкоголь мгновенно всасывается в стенки желудка, и вы можете просто “отключиться”, так и не дождавшись боя курантов. Перед первой рюмкой съешьте мясо или рыбу – белки нейтрализуют действие алкоголя. Хорошо съесть что-то жирное. Положите в рюмку несколько ягод клюквы – это поможет печени пережить атаку водочного напитка.

Рекомендую в новогоднюю ночь отказаться от настоек на травах. Особенно это касается абсента (настойки на полыни). Это довольно токсичное растение, и в зависимости от темпов приема и доз, абсент может успокоить, усыпить или отравить. Не запивайте мясо и рыбу сладкими газированными напитками. Они препятствуют перевариванию белков, которые на 2–3 дня задерживаются в кишечнике, там гниют, вызывая головную боль и плохое самочувствие. После первого часа ночи следует снижать градус, увеличивая интервалы между тостами и уменьшая граммы в рюмке, а также перестать есть тяжелую для желудка еду – мясо, рыбу. Это – время для десертов и легких вин. Пищеварительная способность организма к тому времени уже исчерпается, еда будет гнить в кишечнике. А вздутие живота увеличит нагрузку на сердце. И, как минимум, испортит первые дни Нового года. Максимум – можете получить инфаркт. Его, кстати, раньше называли «ресторанной болезнью». Если появилось ощущение тяжести в желудке – расстегните пояс, подвигайтеся. Авиценна рекомендовал при переедании употреблять мед или медовую воду. Можно заранее приготовить такое средство. Взять лист подорожника большого, измельчить в порошок и смешать с медом до вязкой консистенции. Принимать в случае переедания по 1 столовой ложке каждые 15–20 минут, а в случае отравления – ежечасно.

Страдают ли от похмельного синдрома известные в Украине люди? Какими рецептами пользуются, чтобы быть утром в норме? Об этом мы спросили у известных в Украине людей.

Валерий Ивасюк, заместитель министра здравоохранения Украины ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПЬЮ ТОЛЬКО ШОТЛАНДСКОЕ ВИСКИ

В течение 19 лет я употребляю только шотландский виски. Это – мой напиток. За исключением, когда нужно выпить шампанское, которого я терпеть не могу. Никогда не чувствовал себя в состоянии беспомощности от выпитого. Для меня такие вещи неприемлемы. Срабатывает “условный рефлекс” благодаря профессии врача и осознанию, что в любую минуту людям может понадобиться твоя помощь (и такие ситуации не раз бывали).

Самый первый совет всем украинцам – знайте свою меру и не перепивайте. Никогда нельзя смешивать напитки, градус нужно всегда повышать. И никогда не пить суррогаты – спиртные напитки, неочищенные от сивушных масел.

Помочь можно, выпив соленый раствор, в частности рассол, чтобы отвести воду из кровотока и снять отек. Дальше выпить мочегонные и сосудорасширяющие средства. Очень много пить, чтобы скорее вывести из организма яд.

Если уже идете в компанию, где нужно пить (или просто хочется), съешьте ложку меда до праздничного стола да еще одну, вернувшись домой. Мед – это фруктоза, которая стимулирует выработку фермента альдегиддегидрогеназы, который, в свою очередь, разлагает молекулу спирта до безопасных – воды и углекислого газа. Тогда будете здоровы, веселы и избежите неприятной ситуации.

Олег Пинчук, художник, скульптор НЕ УПОТРЕБЛЯЮ АЛКОГОЛЬ ДАЖЕ СИМВОЛИЧЕСКИ

Пинчук отличается от большинства художников, тем, что вообще не употребляет спиртного. Но иногда обо мне пишут в СМИ – “Пинчук был под хмельком”... Почему-то мое прекрасное настроение всегда ассоциируют с алкогольным опьянением. И воспринимают меня как выпивоху, гуляку. Это абсолютно не так. У меня просто хорошее настроение по жизни. Таков уж у меня характер. Чтобы быть в добром настроении, мне не нужно что-то пить. Не употребляю алкоголь даже символически. Пошло это со студенческих лет. У нас были две категории людей – любители выпить и те, кто занимался йогой, моржевал. Я склонялся ко вторым. Последний раз я пил спиртное в 1981 году.

Вот с перееданием у меня проблемы (хоть уже 10 лет не ем мясо). Мне постоянно хочется есть. Моя профессия требует определенных эмоциональных усилий – и рука так и тянется к холодильнику, чтобы успокоиться или отвлечь внимание от чего-то. И ты уже не контролируешь, что ешь и сколько. И только набранная масса тела обнаруживает эту несдержанность. Тогда я сажусь на строгую диету (овощную или гречневую), сбрасываю десяток килограммов, стремлюсь удержать нормальный вес. Но потом опять “срываюсь”.

Микола Вересень, журналист ПОХМЕЛЯЮСЬ ГОРЯЧИМ БОРЩОМ

Я как нормальный украинец люблю на праздники хорошо выпить. Но голова у меня после этого никогда не болит. Поэтому никогда не похмеляюся. Правда, очень редко случается, что утром голова все же побаливает. И тогда я могу “опохмеляться” горячим борщом.

Василий Волга, политик, бывший депутат от СПУ БОРЮСЬ С ПОХМЕЛЬЕМ САУНОЙ И БАССЕЙНОМ

На праздники не злоупотреблять алкоголем – невозможно. Когда в компании много интересных людей и время проводишь интересно, то и по 5 грамм выпить можно. Но слежу за тем, чтобы не переедать, хотя и люблю съесть кусок доброго стейка или хорошей рыбы.

Из спиртного предпочитаю виски. Если на следующий день бывают определенные сложности, преодолеваю их с помощью сауны с холодным бассейном. Ничего так хорошо не приводит в сознание. А потом физические нагрузки – турник, брусья. А еще прекрасно помогает горячий украинский борщ. Это – лучшее средство войти в норму. И никаких таблеток. Поэтому мой рецепт быть свежим наутро после праздника – сауна, спортзал и борщ.

Сергей Гмыря, политик (КПУ) И ХОТЕЛ БЫ НАПИТЬСЯ, И НЕ МОГУ

Если бы я и хотел перепить – не могу себе этого позволить. По независящим от меня причинам: семь лет прожив в гостинице, совершенно испортил себе желудок. Могу выпить совсем немного шампанского или водки. А напиваться до такого состояния, чтобы утром похмеляться, к счастью или сожалению, не имею возможности. А на Новый год можно было бы.

Наталия Максименко