Без лица. Кто толкнет Партию регионов?

На заре президентства Виктора Ющенко в Украине появилась Партия политики Путина, набравшая на выборах в Верховную Раду весной 2006-го 20 тысяч голосов избирателей и тихо канувшая в Лету. Тем любопытнее выглядит ситуация с Партией регионов, которая все активнее проводит устами своих спикеров политическую линию руководителя соседнего государства.

Партию регионов можно назвать достаточно устойчивым политическим проектом, прошедшим испытание пребыванием в оппозиции, но оказавшимся подверженным эрозии уже во время пребывания во власти. «Регионалы» умеют не выносить сор из избы, и наличие внутри политической силы групп влияния с взаимоисключающими целями стало очевидным далеко не сразу. Известная монолитность самой многочисленной партии страны позволила Виктору Януковичу выиграть президентские выборы. Конечно, это был не главный, но и не последний фактор его победы. Но будет ли в ходе следующей президентской кампании роль «регионалов» решающей? Сегодня это весьма сомнительно.

Одна из главных причин падения авторитета Партии регионов – отсутствие реализации основополагающей для Партии регионов идеи децентрализации управления страной и концентрацию власти в руках своих партийцев. Они не стали заниматься «сшиванием страны», хотя более 90% стратегически важных властных высот находится под контролем «регионалов». В коалицию соратники Януковича пытались играть исключительно во время пребывания в оппозиции, сегодня же демонстрируют нежелание делиться властью даже в мелочах. Максимум компромисса, на который способна правящая партия – потребительски-прагматичное использование виляющей своей принципиальностью фракции коммунистов в парламенте.

Концентрация власти в руках одной партии – не исключительно украинский случай, например, в сопредельной Венгрии ведомая Виктором Орбаном партия «Фидес» не менее активно перекраивает законодательное поле страны. Но в отечественных реалиях налицо не столько фиксируемое социологами формальное падение популярности, сколько нарастающая неприязнь к партии власти. Майдан случился далеко не по прихоти западных интриганов. Он во многом обусловлен действиями Партии регионов в центре и на местах, зачастую напоминающими медведя-шатуна, не вовремя поднявшегося из берлоги.

«Регионалы» предпочитают игнорировать очевидные проблемы экономики, делая ставку на статические показатели стабильности. Их диалог с обществом иначе как формальным не назовешь, даже использование новейших медийных инструментов отличается низким КПД. Партийной электоральной базой остается Юго-Восток страны, куда пока не ступала нога оппозиционера иначе как в краткосрочном предвыборном туре. Партия власти не скрывает своего стремления сохранить свои позиции, при этом продолжая воспринимать компромиссы в качестве досадного исключения. Рациональные доводы оппозиции зачастую не только игнорируются, но и интенсивно шельмуются спикерами «регионалов» на общенациональном уровне. По сути, политическая сила, сосредоточившая у себя в руках практически всю полноту власти в стране, последовательно игнорирует базовые принципы демократического управления страной.

В последнее время к перечисленным проблемам прибавилась еще одна, не менее весомая – Партия регионов оказалась объектом информационного воздействия со стороны России. В устах ее высокопоставленных спикеров звучат тезисы, более свойственные тамошнему политическому процессу с имперским душком. И дело не только в том, что их озвучивают на русском (это далеко не главная проблема), а в отсутствии минимальной адаптации тезисов к украинским реалиям. Как представляется, именно отсюда обострившаяся обеспокоенность Николая Азарова перспективами легализации однополых браков и звучавшее со сцены на Европейкой площади во время декабрьского митинга «регионалов» обещание, что «народ-победитель никогда не встанет на колени перед побежденными». Похоже, в информационную стратегию Партии регионов по-соседски делают мощные информационные инъекции, призванные направить ее в «единственно верном направлении».

За последние полгода Партия регионов прошла путь от силы, исповедующей евроинтеграцию с памятным сентябрьским заседанием в «Зоряном», до структуры, на излете 2013 года пытавшейся изобразить братскую любовь к России. Хотя Инна Богословская в начале декабря пыталась сыграть роль буревестника распада «регионалов», они устояли под ударами кризиса, демонстрируя частные случаи инакомыслия. В электорально значимых регионах партийные бонзы в лучших брежневских традициях демонстрируют единство партии и народа, плохо приемлемые для страны с политической конкуренцией.

Такая «региональная» парадигма свидетельствует о стремлении максимально мобилизовать базовый электорат, практически не обращая внимания на избирателей центральных и западных областей. Эту тактику трудно назвать дальновидной, но и ее можно трансформировать в случае необходимости. Для образа «сшивающего президента» Януковичу может оказаться достаточно придти к показательному компромиссу с оппозицией, опереться на широкое пропрезидентское движение и отправить в отставку с поста премьера председателя Партии регионов Николая Азарова. Сама политическая сила превратится из новогоднего подарка в упаковку для него, не имеющую минимальной ценности.

Сегодня Партия регионов повторяет судьбу, свойственную всем без исключения партиям власти независимой Украины, словно подтверждая, что без внятной идеологии и прозрачных принципов работы любая политическая сила обречена на потерю собственной субъектности и выбрасывание на обочину процесса развития. Хотя формально «регионалы» продолжают обладать крупнейшей фракцией в парламенте и более чем миллионов партайгеноссе, однако только отчаянные оптимисты могут назвать их законодателями политической моды. Скорее, это – рано состарившаяся партия, ожидающая выхода на пенсию.

Евгений Магда