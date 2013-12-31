С новыми новостями!

Новый год всегда все ждут с нетерпением. Всегда кажется, что Новый год привнесет хорошие перемены к лучшему. С учетом происходящего в стране, это очень актуально.

Когда к волшебному моменту остались считанные часы — самое время подытожить год прошедший. Наметить планы на следующий и загадать желания.

Конечно, выполнения желаний не всегда от нас зависят. Есть объективные вещи. К примеру, есть власть, в адекватности которой большие сомнения, но от действий которой мы все очень и очень зависимы.

Правда, я тут просмотрел новогоднее поздравление Азарова годичной давности. И мурашки по телу пробежали.

«Преодолев инерцию спада, мы вышли на устойчивый рост. Каждый год будет лучше и лучше», - говорил Азаров в своем обращении по случаю Нового 2012 года.

А что получилось? Богатейшая страна – а почти банкрот. С протянутой рукой по всему миру бегаем. Первые лица, по всему миру год скакали, всё деньги под любые условия искали.

А ведь еще год назад тот вышеупомянутый премьер в новогоднем поздравлении уверял: «Мы пережили долговой кризис, мы пережили цены на газ и всемирный рост на продовольствие».

Не буду утруждать пересказом прошлогоднего поздравления премьера, одно скажу – все пожелания и прогнозы его сбылись с точностью до наоборот.

И, если допустить, что это не просто так произошло, то нынешнее поздравление премьера и вовсе страшно читать. К примеру, если Николай Янович говорит, что «в сложнейших условиях мы не просто выживали, но и модернизировали экономику», - значит, очень может быть, — хана этой экономике. Не выдержит она такой модернизации…

А как понимать этот пассаж в новогоднем обращении – по поводу «исторических договоренностей президентов Украины и России» и «справедливой цены на газ» на «очень выгодных условиях»? Ой, как бы не стали продавать России наши стратегические объекты, как горячие пирожки…

А вот это пожелание - «у всех нас есть одна общая цель – мы хотим жить в независимой и богатой стране» — и вовсе выглядит зловеще. Вот, о какой стране Азаров говорит – России (откуда Николай Янович родом и с которой мы вот-вот начнем «дружить таможнями»), Украине (которая теперь, по словам президента упомянутой России, будет координировать с соседями внешнюю политику – а, стало быть, становится не такой уж независимой) или Австрии (в которой, как сообщают борзописцы, премьер домик себе уютный построил)? А?

А ведь так хочется хороших вестей в Новом году.

К примеру, новости о том, что по просьбе братского украинского народа Путин принял судьбоносное решение — ушел с престола.

Или что правительство Украины, идя навстречу пожеланиям митингующих и недовольных, ушло в отставку. Хотя бы частями…

Или вот банального сообщения о том, что новый министр финансов наконец-то до конца дочитал проект бюджета на следующий год. И что новый вице-премьер по ТЭК пересчитал стоимость ранее купленных буровых и вернул часть потраченных денег в бюджет.

Может ли быть такое? Ну, не знаю.

Зато, знаю – вряд ли стоит ожидать, что в Новом году «Беркут» станет добрее, а «Кобра» милее. Что на Евромайдане, по текстам сообщений милиции, будут собираться не «проститутки и насильники», а «патриоты».

Впрочем, чего там загадывать. Осталось недолго. Если гирлянды на ёлке весело подмигивают, а мы им уже подмигнуть не в силах, - значит, Новый год наступил.

…А там и новости посыплются.