Наказание, а не месть

Сегодня в одиннадцатый раз отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty). На данный момент 141 страна полностью отменила этот вид наказания законодательно или отказалась от ее применения, 97 стран отменили её за все преступления, 8 стран – за общеуголовные, а 36 – просто не приводят приговоры в исполнение. В Европе преступников казнят еще только в Белоруссии. В США в 2011 году вынесли 78 смертных приговоров и казнили 46 человек. При этом 16 штатов уже запретили использование этого вида наказания, а еще 1 – ввел мораторий.

В Украине смертная казнь вне закона с 1999 года. Вместо расстрела преступников у нас приговаривают к пожизненному лишению свободы.

Самым известным противником смертной казни в Украине был покойный Дмитрий Гройсман. Его карьера правозащитника началась именно с борьбы за ее отмену. По горькой иронии судьбы, одно из своих последних телефонных интервью в жизни он дал именно на эту тему. Неиспользованные в опубликованном по результатам беседы тексте цитаты друзьям Гройсмана передала журналист газеты «Экспресс» Александре Тамковой, а они – мне, с целью напомнить, что он говорил и думал по этому поводу спустя 14 лет. Так вот, Гройсман был счастлив, что государство перестало осужденных расстреливать, но пожизненное заключение, ставшее новой высшей мерой наказания, казалось ему чрезмерно бесчеловечным.

«Среди осужденных на пожизненное лишение свободы примерно тридцать процентов ни в чем не виновных людей, - говорил он журналистке в трагический день своей смерти. – Половина из оставшихся – это те, которые не смогли откупиться от пожизненного лишения свободы – потому, что другие люди за такие же преступления получают более мягкие наказания. У нас в вопросе расследования умышленных убийств так же мало правосудия, как и во всех других сферах».

Он также резко высказывался против применения пожизненного заключения для женщин. «Я категорический противник осуждения женщин к пожизненному лишению свободы, более того, я вам скажу, может, это и будет плохо обществом воспринято, я против пожизненного лишения свободы и для мужчин, то есть, для всех. Более того, недавно появилось решение Европейского суда по правам человека, говорящее о том, что отсутствие шансов на замену пожизненного лишения свободы другим, более мягким видом наказания – это бесчеловечное и негуманное отношение к человеку», - заявил он.

Гройсман был убежден, что этот вид наказания не улучшает криминогенную ситуацию в стране. «Для улучшения ситуации с преступностью в государстве важна не суровость наказания, а его эффективность и, главное, неотвратимость, а вот именно с этим у нас, в отличии от жестокости, огромные проблемы», - подчеркивал он.

Впрочем, тем, кого не убеждают нравственные оценки, лучше посмотреть на факты. Не так давно суд полностью оправдал мужчину с Житомирщины, осужденного – как потом выяснилось, по ошибке, - на пожизненное лишение свободы за чужое убийство и проведшего полгода в камере для пожизненников по соседству с теперь уже покойным Оноприенко. А еще раньше на свободу отпустили Максима Дмитренко, который отсидел 8 лет за преступление маньяка Ткача, ныне приговоренного к пожизненному. Если бы смертную казнь не упразднили, исправить ошибки следствия и правосудия было бы невозможно, а, в данном случае, цена им – жизнь.

Сегодня еще никто в стране не согласен с тем, что бесконечная изоляция – это, скорее, месть, чем справедливое наказание, но точно также думали 14 лет назад, когда Гройсман агитировал за отмену смертной казни. Значит, есть основания полагать, что через время, пусть даже через десятилетия, уровень гуманности украинского общества изменится: пожизненный срок перестанет казаться адекватным наказанием, а пенитенциарная система начнет не только карать, но и исправлять тех, кто нарушил закон.

Анастасия Береза