Украинские пограничники нашли пятерых детей из Словакии
22:12, 23 августа 2013Разное
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Пять маленьких путешественников из Словакии, которые заблудились и попали на территорию Украины, обнаружили вблизи границы пограничники Чопского отряда.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, информацию о возможном пересечении границы детьми пограничники получили от словацких коллег. Пограничники сразу организовали поиск.
После выявления дорожки следов, дети вскоре были найдены.
Четырех мальчиков в возрасте 13-15 лет и девочку 11 лет пограничники доставили в пограничное подразделение. Гуляя и играясь недалеко от границы на словацкой территории, дети случайно попали на украинскую сторону.
Детей правоохранители передали назад словацким пограничникам.
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