Украинские пограничники нашли пятерых детей из Словакии

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, информацию о возможном пересечении границы детьми пограничники получили от словацких коллег. Пограничники сразу организовали поиск.

После выявления дорожки следов, дети вскоре были найдены.

Четырех мальчиков в возрасте 13-15 лет и девочку 11 лет пограничники доставили в пограничное подразделение. Гуляя и играясь недалеко от границы на словацкой территории, дети случайно попали на украинскую сторону.

Детей правоохранители передали назад словацким пограничникам.