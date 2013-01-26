Вот доказательства того, что Украина не находится в международной изоляции

Непосредственно после поездки Президента Украины в Давос, еще не успели остыть моторы его самолета, в нашей стране появились публикации, суть которых сводится к двум вещам.

Во-первых, с Президентом Виктором Януковичем никто не захотел встречаться.

Во-вторых, имело место его нежелание посетить украинский ланч, который в Давосе проводит предприниматель Виктор Михайлович Пинчук. А само это нежелание, якобы, мотивировано тем, что Янукович, якобы, не готов говорить на сложные для него темы – например, предъявления обвинения г-же Тимошенко.

Хорошо известно, что с этими многочисленными «якобы» можно спорить только аргументами. Ибо эти многочисленные «якобы» срабатывает только на несведущего человека, не знающего фактов.

Вот мои факты, это аргументы против домыслов.

Начну из простого, из г-жи Тимошенко.

Во время работы в Давосе Виктор Янукович вел переговоры с главой Европейского парламента Мартином Шульцем, 57-летним немецким политиком, членом Партии европейских социалистов. Шульц как минимум дважды за последнее время комментировал ситуацию с Юлией Тимошенко. 26 апреля 2012 года, еще не будучи президентом Европарламента, он встречался с вице-премьером Валерием Хорошковским, где заявлял, что «его совет правительству и президенту Януковичу – сделать все возможное, чтобы обеспечить госпоже Тимошенко приемлемый медицинский уход, и, если необходимо, в Германии или в любой другой стране». 30 января 2012 года, уже в качестве президента Европарламента, он заявил, что "Тимошенко заслужила на иное отношение, чем она получила".

Я задал вопрос Президенту Украины по поводу его переговоров с Шульцем. Виктор Янукович ответил, что речь шла о саммите Украина-ЕС 24 февраля 2013 года, о подготовке саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, в ноябре этого года и подписании на нем соглашения об ассоциации.

А теперь, внимание – вот вопрос. Сегодня суббота, 26 января 2013 года. И я уверен, что если бы глава Европейского парламента Мартин Шульц подымал перед Януковичем тему Тимошенко, то ее политические друзья наверняка «раструбили» об этом сразу после встречи с Януковичем. Но этого не произошло до субботы 26 января 2013 года.

Это факт номер один.

Мог ли Шульц подымать вопросы о Тимошенко на встрече с Януковичем? Да, несомненно, и президентские аналитики наверняка выдавали такой прогноз Виктору Федоровичу, исходя из предыдущих заявлений Шульца. Зная это, пошел ли Янукович на переговоры с Шульцем? Да. Так свидетельствует ли это о том, что он «боится» вопросов от Тимошенко?

Это свидетельствует о том, что он не боится вопросов о Тимошенко Это факт номер два.

Теперь, о якобы «международной изоляции». Когда с тобой встречается президентом Европарламента, это уже не изоляция. А такая встреча была, это железный факт номер три.

Дальше. Виктор Янукович выступил на двух пленарных сессиях Всемирного экономического форума в Давосе. Некоторые отечественные издания скатились к тому, что написали, что одна из этих сессий была отменена. Это ложь, я заявляю об этом максимально ответственно.

Кто были люди, которые вместе с Януковичем участвовали в работе официальной сессии Всемирного экономического форума?

На сайте форума в Давосе можно найти информацию об участниках сессии, на которой выступал Янукович.

Это Харухико Курода, президент Азиатского банка развития в Маниле, занимает эту должность с ноября 2004 года. Он – бывший вице-премьер Японии, выпускник Токийского университета, профессор Высшей школы экономики в токийском университете Хитотсубаши.

Это Райла Одинга Амоло, 43-летний премьер-министр Кении, выпускник технического университета в немецком Магдебурге, бывший президент Кении.

Это Рикардо Мартинелли, 40-летний президент Панамы, выпускник университетов в Сан-Хосе, Коста-Рика, и штата Арканзас, США.

Это Хэмиш Tервхитт, президент «Leighton Holdings», финансово-промышленной группы из Австралии, которая реализует по всему тихоокеанскому региону крупные проекты – строительство дорог, туннелей, мостов, водопроводов и опреснительных установок, коммерческих и промышленных зданий.

И, наконец, «звездой» этой сессии был шотландец Гордон Браун, ныне специальный посланник ООН по глобальному образованию, бывший ректор Эдинбургского университета, премьер-министр Великобритании – в 2007-2010 годах.

Отсюда – два очевидных вывода. Разработчики форума подумали о том, как объединить на одной сессии по одному представителю каждого континента, два места зарезервировав за Януковичем и за Брауном как представителями Старой и Новой Европы. Второй – нет никакой международной изоляции Януковича. Гордона Брауна невозможно заставить находится с ним на одной сессии. Значит, было его собственное желание.

Все это факт номер четыре.

Кроме того, Президента Янукович провел встречи в Давосе с премьером Грузии, руководителями «Royal Dutch Shell» и «АрселорМиттал Кривой Рог», бывшим госсекретарем Генри Киссинджером, председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. И сразу же некоторые написали: «Киссинджер никто и зовут его никак» (что просто неприлично в отношении возраста этого человека).

Как к этому относится? Много это или мало встреч у Виктора Януковича?

В политической аналитике есть такой прием: сравнивать подобное с подобным.

Есть такое правило: сравнивать подобное с подобным. Что это означает: Что уровень встреч любого лидера Украины надо сравнивать с уровнем контактов руководителя соразмерной страны.

Украина никогда не будем такой экономически могущественной, как Россия, Германия, Япония или Великобритания. Соразмерными нашей стране по геополитическому положению и человеческому потенциалу являются Польша, чуть меньше – Азербайджан, который, конечно, в ресурсном плане побогаче, но по промышленному потенциалу – примерно, как Украина.

Какой уровень присутствия в Давосе обеспечили руководителям Польши и Азербайджана?

Президент Польши Бронислав Коморовский ВООБЩЕ В ДАВОС НЕ ПОЕХАЛ. Я проверил это по сайту Президента Польши. Означает ли это, что Польша находится в международной изоляции? Более того, на сайте Президента Польши есть информация, что только что в его стране принимали Президента Монголии, выпускника львовского вуза, кстати. Представляете, что написали бы некоторые у нас, если бы этот человек приехал в Киев? Что с Януковичем никто, кроме монгольского лидера, встречаться не хочет?

Что с Азербайджаном?

Я проанализировал информацию на сайте Президента Азербайджана г-на Ильхама Алиева. Это можете сделать и вы, самостоятельно.

Г-н Алиев провел встречи с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом (с ним Янукович также встречался), с бывшим Президентом Украины Леонидом Кучмой (Янукович недавно с ним виделся в Киеве), с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти (Янукович раньше встречался с его предшественником Томасом Мировым), с Президентом Израиля Шимоном Пересом (Янукович встречался с ним в ООН), с президентом Швейцарии (Янукович проводил эту встречу в 2011 году), с руководителями бизнесов. Ильхам Алиев также выступил на сессиях форума, похожих на те, в которых принимал участие Янукович.

Итак, если сравнивать подобное с подобным, то у Виктора Януковича. Если было бы так, что Меркель, Камерон, руководители США и Италии наперегонки бежали к Алиеву на встречу, и от Януковича – это была бы изоляция. Но такого нет. И это факт номер пять.

Кроме того, некоторые издания обвинили Януковича в ингорировании украинского ланча предпринимателя Виктора Пинчука, из-за якобы «боязни» неудобных вопросов.

Разберем и эту несколько странную логику.

Виктор Михайлович Пинчук ежегодно проводит в Давосе украинский ланч. Является ли этот ланч официальной частью форума, такой, как сессии ВЭФ? Нет, не является. Это неформальная вечеринка, которой нет даже в широкой программе мероприятий Давоса. Что это означает? Что политик Виктора Янукович как глава государства может его посещать, а может и не посещать. Что он в прошлые годы и делал.

Януковичу на подходе для прессы задавали вопрос по поводу неучастия в этом ланче. Президент на него ответил просто: «мне необходимо быть в Киеве. Меня, наверное, трудно обвинить, что я не уделял внимания этому украинские мероприятия, я на всех мероприятиях, практически побывал». Янукович добавил, что «украинская власть будет представлена ​​на этом мероприятии достаточно представительно, в частности - министром иностранных дел Леонидом Кожарой, вице-премьером Юрием Бойко».

Это очень важно. О неуважении к Пинчуку не может и быть речи. Власть была представлена – Бойко и Кожарой.

От источника в украинской делегации мне стало известно, что Президент решил не присутствовать на ланче Пинчука по двум причинам.

Во-первых, на 25 января было назначено совещание с членами организационного комитета по подготовке к празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси по поводу плана мероприятий по этому поводу. Информация об этом на президентском сайте появилась еще 21 января 2013 года.

Во-вторых, Янукович не хочет, чтобы его деятельность производила впечатление, что он благоволит к какой-то одной финансово-промышленной группе, в данном случае – Виктора Пинчука.

Эту информацию предельно легко перепроверить.

6 октября 2012 года Президент Украины присутствовал на открытии нового электрометаллургического завода, который построил Пинчук, были вручены государственные награды. На протяжении 2012 года Виктор Янукович присутствовал и при открытии перинатальных центров в Донецке, Кировограде и Полтаве, открытых в рамках проекта «Новая жизнь» при содействии фонда Виктора Пинчука.

Виктор Михайлович Пинчук, проводя каждый год в Давосе украинский ланч, делает важное дело, приближая Украину в Европу. Но кто посетил его мероприятия в этом году? В связи с этим называют бывшего американского политика Ларри Саммерса, немецкого политолога Александра Рара, украинских политиков Виталия Кличко и Арсения Яценюка. Все это, конечно, очень интересно, но почему Янукович должен был идти на контакт с ними? Уровень Александра Рара – украинский политолог Дмитрий Выдрин, приятель Рара, кстати. А с Кличко и Яценюком руководитель Украины не может дома поговорить? Он в Давосе в шоу должен участвовать? Зачем?

Имеем факт – без Президента Украины ланч у Пинчука стал банальной тусовкой олигархов и оппозиции.

Мне могут возразить, а чем Лари Саммерс хуже Генри Киссинджера, с которым Янукович встречался? Отвечу честно: Саммерс не хуже. Просто между Януковичем и Киссинджером возник и давно укрепился человеческий контакт, и поэтому они часто встречаются. Я просмотрел свои записи: за последние годы они встречались четыре раза - в сентябре 2010-го, в феврале и июне 2012-го и в январе 2013 года. Можем ли мы понять, что государственные руководители – тоже люди?

Краткий вывод из вышесказанного таков. Бывает журналистика двух подходов. Первый предполагает, что журналист не просто «отрабатывает номер», а должен тщательно готовиться к поездкам, «пахать» во время поездок, задавать вопросы и даже нарушать режим безопасности на территории пребывания, если это надо для текста. Чем точнее мы передаем то, что видели, тем качественнее мы выполняем свою работу.

Противоположная концепция предполагает, что сначала придумывается или навязывается концепция, под которую потом подбирают факты. Другие факты, которые не укладываются в эту концепцию, например, о якобы «международной изоляции», просто «отрезаются», игнорируются.

Я – сторонник первой концепции. Она честна и к руководителям страны, и к украинским налогоплательщикам, средствами из налогов которых оплачиваются авиабилеты журналистов президентского пула, и которые имеют право знать, что происходило на самом деле.