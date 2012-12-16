В Украине из-за непогоды обесточено почти 500 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности, в Киевской области без света осталось 125 населенных пунктов, в Тернопольской - 95, Ривненской - 60, Житомирской - 57, Черновицкой - 42, Волынской - 41, Львовской - 26, Винницкой – 22, Хмельницкой - 16, Закарпатской - 4.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, а также 35 единиц техники повышенной проходимости МЧС с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места. Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 18 передвижных электростанций.

В пресс-службе МЧС Украины отметили, что на протяжении 15 декабря аварийными бригадами облэнерго в Киевской, Винницкой и Житомирской областях восстановлено электроснабжение 23 населенных пунктов, которые были обесточивании на протяжении последних суток. С помощью вертолета Ми-8 МЧС Украины проведен мониторинг труднодоступной территории с целью выявления поврежденных участков линий электропередач.