Патриарх Филарет не верит в близкий конец света

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ КП.

«Из Святого Писания и Предания Церкви мы знаем твердо, что конец света обязательно будет, и наступит он во время второго пришествия Христа и Страшного суда. Тогда все умершие воскреснут, а живые – переменятся, и все люди станут перед Богом держать ответ за свою жизнь. Праведники войдут в блаженную вечность с Богом, грешники пойдут на вечные муки. Земля и все, что на ней, сгорит, и будет новое небо и новая земля», - сказал Патриарх Филарет.

Он отметил, что «конец света не будет следствием природных явлений, в том числе каких-либо астрономических». «Так, приближение конца света будет сопровождаться увеличением количества стихийных бедствий, знамениями с неба, голодом, войнами и другими бедами. Но причиной конца света будет моральное падение людей, а не так называемый парад планет или «окончание календаря майя»», - прибавил глава церкви.

Он считает, что моральное падение приведет к тому, что человечество упадет в наихудшие грехи и беззаконие. «И итогом этого падения станет приход антихриста – человека, который с помощью дьявола получит власть над миром, и которому будут поклоняться, как богу. Его правление будет длиться три с половиной года, после чего и произойдет второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Который положит конец антихристовой власти и власти греха вообще», - заметил Предстоятель УПЦ КП.

Поэтому, по его словам, «не имеют никакого смысла ни советы, ни попытки «пережить конец света».

По убеждению Патриарха Филарета, следует также твердо помнить о том, что говорит Господь: «О дне том и часе никто не знает, только Отец мой Небесен». «То есть, любые попытки предварительно объявить дату конца света, назвать его год, месяц и день, заранее невозможны. Это лживые пророчества, от которых люди уже не раз приходили в смятение. Только на нашей памяти несколько десятков раз «назначали» конец света – и всегда все это оказывалось обманом», - напомнил он.

«Потому и сейчас, когда в СМИ и в разговорах среди людей говорят об определенной конкретной дате конца света, Церковь может сказать лишь одно – не верьте и не волнуйтесь! Потому что все эти разговоры – неправда и происходят от лукавого», - отметил Патриарх Филарет.

Он советует христианам и всем людям «беспокоиться не о поисках даты всеобщего конца света и не о способах, как его пережить или избежать, а о том, чтоб после смерти войти в блаженное вечное бытие с Богом».

«Для этого уже сейчас нужно жить набожно, прислушиваться к голосу совести и творить добро ближним», - подчеркнул Патриарх Филарет.