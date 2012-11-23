В Тернополе почтили память Иосифа Слепого (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, освятил памятный знак Архиепископ и Митрополит Тернопольско-Зборовский Василий Семенюк.

«Верю, что придет время и церковь благословит Иосифа Слепого святым, потому что он является мучеником. 18 лет быть в сибирской каторге и при этом еще столько многого сделать в мире, построить такие соборы, которіе мы освящали после реставрации, построить университет. Не перечислить все, что он сделал. Пусть этот памятный знак напоминает нам о тернистом пути жизни и служения нашего земляка и всегда направляет нас к великим Божьим делам», – сказал В.Семенюк.

Памятный знак напоминает кардинальський шляпу – символ паломника. На нем надпись – «Памятній знак по случаю празднования 120-й годовщины со дня рождения Патриарха Иосифа Слепого».

Установили знак рядом с мэрией на доме, в котором действует фонд «Дело Патриарха Иосифа».

В открытии знака приняли участие городской голова, председатель облсовета, представители духовенства и общественности.

Справка УНИАН. И.Слепой родился 17 февраля 1892 года в с. Заздристь Теребовлянского района Тернопольской области. Окончил Львовскую греко-католическую духовную семинарию и Львовский университет.

30 сентября 1917 года Митрополит Андрей Шептицкий рукоположил И.Слепого на священника, после чего тот продолжил учебу в Инсбрукском католическом университете (Австрия), где получил степень доктора богословия. Затем учился в Риме.

В 1925 году назначен ректором Львовской духовной семинарии, которая в 1929 году была реорганизована в Богословскую Академию. 1 ноября 1944 года, после смерти А.Шептицкого, И.Слепой становится Галицким Митрополитом.

В апреле 1945 г. был арестован и военным трибуналом осужден к 8 годам лагерных работ за контрреволюционную деятельность, шпионаж в пользу Ватикана, враждебное отношение к СССР. В 1953 году был отправлен на 5 лет в Сибирь. В 1957 г. получил 4 года каторжных работ.

Под давлением мировой общественности и благодаря стараниям Ватикана в январе 1963 года был освобожден из заключения с условием “безвозвратного изгнания из родины”. 9 февраля 1963 г. И.Слепой прибыл в Рим, где прожил и проработал 21 год.

В 1975 году Верховный Архиепископ официально принял титул Киево-Галицкого Патриарха.

Умер 7 сентября 1984 года в Риме. Похоронен в крите Собора Св. Софии, а 29 сентября 1992 года, согласно завещанию, гроб с телом И.Слепого перевезли во Львов и захоронили в крипте Собора Св. Юра рядом с А.Шептицким.