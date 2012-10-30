Что делает разумное правительство в время дефицита бюджета и рекордного госдолга? Правилньо, одалживает, но, при этом, сокращает расходы, экономит. Украинское же правительство напротив – одалживает и увеличивает расходы. Например, тратит миллиард за 12 часов – именно столько послужили гражданам страны видеокамеры, установленные для наблюдения за выборами 28 октября. С 8 утра до 20 вечера. И это за почти миллиард гривен.

Впрочем, «послужили» - это громко сказано. Скорей, поприсутствовали в качестве декорации для съемок ролика «Честные выборы в Украине 2012».

Конечно, это все не просто так. У этой статьи расходов была причина – продемонстрировать всему миру честность и демократичность парламентских выборов в Украине. Только камеры мало что демонстрировали на самом деле. На многих участках в изображении, передаваемом мегадорогими игрушками (в масштабах страны) не было видно даже самих урн, не говоря уже о том, чтобы разглядеть лица голосующих. Некоторые камеры вообще были направлены в стену, в пол, в потолок, изображение было не четким и запаздывало. Затягивание процесса голосования, блокирование работы комиссий неизвестными людьми, недопуск прессы к наблюдению за процессом подсчета голосов и прочие нарушения камеры показывать и не планировали. Только во Львове камеры пригодились: несколько ребят устроили перед ними флешмоб, показав фразу «Рабів до раю не пускають». Кое-где креативные граждане показали через камеры и менее цензурные слова… Флешмоб за миллиард? Не дороговато ли?

В итоге и ОБСЕ, и ПАСЕ выразили неудовлетворение выборами. Европейский Союз ждет завершения подсчета голосов, чтоб сформировать мнение, но уже можно сказать почти с уверенность – оно не будет положительным. Не назвали выборы чистыми и местные наблюдатели.

И хоть это – ожидаемая и заслуженная критика состоявшихся выборов – было прогнозируемо всеми и сразу – деньги все равно были выброшены, и выброшены зря. В нынешней ситуации это – практически преступление. При чем, преступление поочевидней газовых контрактов, за которые сидит Тимошенко.

Для примера, ежегодно в Украине 250 детей нуждаются в пересадке костного мозга. По оценкам врачей, для лечения их лечения нужно не меньше 100 миллионов гривен. Один миллиард за десять лет мог было спасти 2500 юных граждан страны.

Одного милларда гривен хватило бы на лечение ста тысяч украинцев, больных вирусными гепатитами, ВИС-СПИД и туберкулезом.

На миллиард можно было достроить, наконец, «Больницу будущего» и завершить ремонт в «Охматдете».

А еще можно было бы выучить в Гарварде 625 украинских студентов, или построить около 160 тысяч метров квадратных жилья (это по рыночной стоимости в 6 тыс/м.кв. Если строить социальное жилье и считать по себестоимости – вчетверо, впятеро больше).

Знаю, что всего этого потенциально полезного применения миллиарда в реальности не будет, но обязана сказать, что он, этот миллиард, должен бы стать поводом для объединения после выборов избирателей и «Свободы», и КПУ, и ПР, и ОО с одним логичным вопросом: «Кто и как ответит за разбазаривание 993 миллионов гривен?!».

Этот миллиард на обеспечение «прозрачности» процесса волеизъявления – еще циничнее и абсурднее, чем миллиард на борьбу со «свиным гриппом», который просила когда-то Тимошенко у парламента (благо, ей не дали). Там хотя бы цель была благородная – защитить страну от пандемии, хоть и сомнительной.

Кстати, на этом парадоксальный идиотизм ситуации не заканчивается. Теперь, оказывается, те самые видеокамеры (и оборудование дляпередачи изображения с них в интернет), по уверениям депутатов партии власти, станут «основой для компьютеризации образования». Полагаю, не стоит говорить о том, в каком количестве можно было бы обеспечить компьютерами школы страны за миллиард…

Анастасия Береза