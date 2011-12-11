Эротические рисунки Леннона продали с аукциона

Два литографических оттиска эротических рисунков, выполненных экс-солистом "Битлз" Джоном Ленноном, проданы по две тысячи долларов каждый в ходе онлайн-аукциона, прошедшего в США, сообщает РИА Новости.

Выставленные на продажу литографии, подписанные автором оригинальных рисунков, были отпечатаны в 1970 году. На 14 рисунках Леннон изобразил свой медовый месяц с супругой Йоко Оно, в том числе откровенные сцены. Торги на которых они выставлялись, проводил аукцион Gotta Have Rock and Roll, который специализируется на распродажах коллекционных предметов из области спорта, развлечений, истории и рок-н-ролла.

Изначально планировалось, что на аукционе будет продана вся коллекция из 14 рисунков. Для нее была определена стартовая цена в 72,5 тысячи долларов. Однако, когда стало ясно, что для всей коллекции покупателя не найдется, решено было продавать рисунки по отдельности. Реализовать удалось только два из них. На одном изображена обнаженная супруга Леннона, на другом - сцена группового секса.

Кроме рисунков, были проданы другие реликвии легендарного участника группы Beatles, в том числе - список текущих дел, который был составлен в 1980 году - в год убийства музыканта. Эту реликвию удалось продать почти за 17 тысяч долларов.