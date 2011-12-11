Парламент разрешил переделывать машины без особого разрешения

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении» относительно переоборудования транспортных средств» (регистр. 8359).

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу за это решение проголосовали 270 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из ныне действующего закона изъята норма о том, что предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и ведения хозяйства, а также граждане-предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству механических транспортных средств, должны иметь соответствующее свидетельство о согласовании конструкции механического транспортного средства по обеспечению безопасности дорожного движения.

В принятом 9 декабря законе предусмотрено, что в случае переоборудования пяти и более транспортных средств на протяжении года субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют хозяйственную деятельность по переоборудованию транспортных средств, должны иметь согласованную с соответствующими уполномоченными государственными органами нормативно-техническую документацию на соответствующий вид переоборудования и свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства по обеспечению безопасности дорожного движения.

Допуск к эксплуатации переоборудованых транспортных средств осуществляется только после проведения специальных испытаний и оформления сертификата на соответствие требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов. Переоборудование транспортных средств осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.