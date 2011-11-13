На Волыни взорвали немецкую авиабомбу

На Волыни обезврежена 250-килограммовая немецкая фугасная авиационная бомба времен войны.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Волынской области.

Бомба была обнаружена в Ковеле на улице Владимирской во время строительных работ. Рядом с местом обнаружения бомбы проходит автомагистраль международного сообщения, расположены здания общественного и промышленного назначения.

С помощью автомобильного крана пиротехники подняли авиабомбу на песчаную «подушку» в кузов грузового пиротехнического автомобиля и отвезли за пределы города на специальную площадку подрыва, где перегрузили в яму глубиной 5 м.

Бомбу обложили тротилом и с расстояния 2-х километров активировали заряд взрывчатого вещества.