Из пяти человек в машине жив остался один
12:05, 13 ноября 2011Разное
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ДТП в Николаевской области
В Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии 4 человека погибли и 1 – пострадал.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 12 ноября в 23.30 вблизи поселка Домановка на автодороге Первомайск-Александровка.
Водитель легкового автомобиля „Москвич-412” не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 1 человек с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Николаевской области.
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