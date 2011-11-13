Из пяти человек в машине жив остался один

В Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии 4 человека погибли и 1 – пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 12 ноября в 23.30 вблизи поселка Домановка на автодороге Первомайск-Александровка.

Водитель легкового автомобиля „Москвич-412” не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 1 человек с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Николаевской области.