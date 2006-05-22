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Конкурс красоты ”Мисс Донбасс OPEN-2006” (6 фото)
10:41, 22 мая 2006
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Победила студентка Донецкого национального университета Владислава Евсеева
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