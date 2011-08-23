Теория украинских заговоров: новые «грибники» от Хорошковского?

Опять «теракт». Опять из уст в уста передают бородатый анекдот о взорванном посреди поля сортире с моралью: какая страна, такой и теракт.

Нет, я, конечно, знала, что спецслужбы должны демонстрировать верность и необходимость президенту. Глава СБУ в украинской традиции – это эдакий «нужник». Ну там – разговоры оппонентов подслушать и первому лицу доложить, или теракт устроить, чтобы потом его ликвидировать и доложить. Я вот помню четыре такого типа теракта.

Первый – в канун второго тура выборов Кучмы. Группа пенсионеров-коммунистов задумала себе совершить покушение. Их поймали, отжучили и отпустили. Помню сообщение в газетах. Спасибо, мол, органам – сработали.

Было еще «дело грибников». Пенсионеры-грибники из числа бывших офицеров хотели в 2001 году свергнуть конституционный строй. Но СБУ под руководством Деркача их поймала и изъяла карты – там, по версии террористов, были отмечены грибные места. В действительности карты содержали маршруты, по которым танковые бригады должны были идти к столице, свергать существующий строй и устанавливать советский.

Бред, конечно... Его причину искали в желании органов отвлечь общественное внимание от кассетного скандала, - но «грибников» посадили.

Честно, скажу, я думала, что Хорошковский, парень на хорошей машине, почти хозяин «Интера», у которого прическа «волосок к волоску, и ни один не упадет», в бизнесе разбирающийся, - немного изменит традицию отечественных спецслужб. Думала, что он не захочет быть посмешищем. Но он неперегонки с МВД ринулся раскрывать теракты.

17 января этого года стражи порядка предотвратили масштабное покушение на президента, которое готовилось на Прикарпатье. Несколько буржуазных националистов хотели сбить самолет первого лица из пневматического оружия.

Местная власть благодарила стражей порядка за бдительность. Наверно, раскрытие милицией этого теракта вдохновило СБУ и себе что-то эдакое раскрыть.

20 января этого года в Макеевке прозвучали взрывы. «Террористы» требовали четыре миллиона евро. Телевидение показывало эффектные джипы и груженные автобусы, отправлявшиеся на места, куда должны были приезжать террористы. Сердце заходилось от мужества и оперативности органов. Душа напевала советскую песню: «Наша служба и опасна и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. На второй как будто тоже не видна. И на третий тоже…»

На причастность к взрывам проверили семь тысяч человек. Но негодяи больше денег не требовали, взрывов не организовывали. Может, потому, что наш славный глава СБУ приехал и со всем разобрался. «Террористов», виновников взрывов в Макеевке, поймали. И сейчас идет суд над ними. Правда, среди журналистов больше распространена версия о том, что взрывы в Макеевке устроила власть с политтехнологической целью, но президент, который прервал свой визит в Японию, в это время, приехал и надавал по шапке авторам «провокации», сказал, что ему не нужна такая самодеятельность. Но это – слухи. Главное, что взрывы не повторились, и что Хорошковский приехал и со всем разобрался.

Бойцы невидимого фронта продолжают свой нелегкий труд. И вот в канун Дня Независимости опять «террористы» готовят покушение на президента... Не грибники в этот раз – а работники комбината коммунальных услуг. Карт для марша танковой бригады в этот раз не нашли (Хорошковский не Деркач – плохо искали), но нашли самодельное взрывное устройство, наполненное элементами поражения разного размера (гвозди, гайки и т.п.), 20 CD-дисков с антисоветской пропагандой и листовку с угрозами Януковичу. Правда, «террористов» после ночи, проведенной в СБУ отпустили.

Они выходили по одному. Видимо, так безопаснее.

Спросите, кому безопаснее?

Президенту, конечно.

Маша Мищенко