Из-за банкротства авиакомпании в Крыму застряли несколько десятков россиян

Несколько десятков человек, в основном россиян, второй день не могут вылететь из Симферополя (Украина) в Красноярск (Россия) из-за отмены запланированного на пятницу рейса объявленной банкротом российской авиакомпании «Континент».

Об этом УНИАН сообщил представитель симферопольского аэропорта.

«Телеграмма от Росавиации о ситуации с "Континентом" пришла вчера», - сказал собеседник агентства.

По разным данным, в Крыму «застряли» от 60 до 100 человек. Не исключено, что некоторые из них решили добираться в РФ своим ходом.

В аэропорту говорят, что людей, которые не смогли улететь 29 июля с «Континентом», сегодня днем планирует забрать в РФ другой российский авиаперевозчик.

По словам источника УНИАН в руководстве Симферополя, часть пассажиров - организованную группу из 12 детей и 2 взрослых, которые сопровождают их, - крымские власти за счет республики разместили в санатории в Евпатории и предоставили питание.

Республиканское руководство просит российское посольство в Украине, генконсульство РФ в Симферополе и украинский МИД разобраться в сложившейся ситуации.

О банкротстве авиакомпании «Континент», основанной 2007 году, было объявлено в пятницу. По состоянию на 29 июля задолженность перевозчика перед российскими аэропортами составляла 32 миллиона рублей.

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН распорядился задержать самолеты «Континента» и передать в транспортную прокуратуру материалы по факту не обеспечения пассажиров услугами.

По информации российских СМИ, из аэропортов Благовещенска, Красноярска, Сочи и других городов в пятницу и в субботу не смогли вылететь несколько сотен человек. Кроме того, сообщается, что пассажирам, планировавшим улететь рейсами «Континента» в воскресенье, 31 июля, также придется сдавать билеты.

Основу парка авиакомпании составляли самолеты Ту-154М.