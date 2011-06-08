Предчувствие газовой войны: из России звучат заявления Гитлера, Украина уподобляется Чехословакии 1938 года

Россия и Украина уверенно приближаются к очередной, третьей за последние годы газовой войне. Хотя на этот раз в Киеве вполне лояльный Кремлю политический режим, это обстоятельство практически не влияет на высокую вероятность нового энергетического противостояния между двумя крупнейшими постсоветскими государствами.

Уже более года Украине не удается добиться пересмотра условий газовых контрактов, подписанных Юлией Тимошенко в январе 2009-го после завершения второй российско-украинской газовой войны. Все доводы украинской стороны разбиваются об стену непонимания российских партнеров, не собирающихся менять свою политику по отношению к стратегическому партнеру и соседу. Перспектива получать к концу 2011 года 500 долларов за тысячу кубометров газа подстегивает Газпром к оказанию дальнейшего давления на нашу страну. При этом российская энергетическая монополия игнорирует тот факт, что Украина как крупнейший потребитель «газпромовского» «голубого золота» в Старом Свете, в отличие от других стран-клиентов, не получила никаких скидок и послаблений, при этом уже больше года не срывает график оплаты потребленных энергетических ресурсов.

В то же время тональность заявлений украинских официальных лиц становится все более тревожной. Президент Виктор Янукович неоднократно выражал надежду на изменение формулы цены газа для Украины, с аналогичными письменными инициативами к своему российскому коллеге недавно обратился и премьер-министр Николай Азаров. Его переговоры с Путиным в Москве трудно назвать успешными, поскольку в ответ на свои инициативы Киев получил подачку с барского плеча: предложение о создании двусторонней рабочей группы по газовым вопросам, сделанное на фоне словесных эскапад Владимира Путина. Тот после встречи с украинским коллегой сообщил, что наши страны договорились четко придерживаться существующих газовых контрактов. Еще бы: уступчивость Украины позволяет Газпрому продолжать наращивать продажи газа нашей стране. При этом Владимир Путин прямо заявил после встречи с Николаем Азаровым о том, что Россия заинтересована в полном отказе от транзита своего газа по территории других стран, что больше напоминает элемент шантажа в переговорах, чем адекватный диалог.

Заверения Путина и его «газпромовских» эмиссаров необходимо делить, как минимум, на пять, собственно, они и звучат в пропагандистской манере. Неуступчивость России выглядит несколько странной на фоне постоянного изменения энергетической конъюнктуры в Европе. Риторика топ-менеджеров Газпрома и его политических патронов удивительным образом напоминает заявления Гитлера в межвоенной Европе, а позиция западноевропейских кругов – давнишнюю тактику «умиротворения агрессора». Украина рискует повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, конечно, если не постарается самостоятельно предпринять меры по своему спасению. Среди лежащих на поверхности шагов – программы по энергосбережению, модернизации экономики и диверсификации поставок топлива, для реализации которых нет нужды изобретать велосипед, достаточно не красть государственные средства и пустить на украинский рынок мировые энергетические компании. Фактически Украине предстоит осуществлять лежащие на поверхности действия, чтобы не допустить энергетической агрессии со стороны России.

Положение Виктора Януковича усугубляется тем, что он неоднократно заявлял на международных форумах о том, что «газовых войн» в российско-украинских отношениях больше не будет. Украинский президент фактически стал заложником собственного стремления стать предсказуемым партнером для Запада. Теперь Россия будет использовать боязнь официального Киева потерять лицо в глазах западных партнеров для реализации собственных интересов. Ее активность будет подстегивать президентская кампания, в которой Владимир Путин намеревается если не осуществить римейк своего президентства, то определить того, кто будет следующим главой России. Демонстрация электорату возможности «малой кровью, единым ударом» разобраться с Украиной, пусть и возглавляемой Януковичем, а не Ющенко, выглядит важной составляющей агитационной кампании будущего лидера России. И сдерживать занесенную для удара «энергетическую длань» в Москве определенно не собираются.

Поэтому наивно рассчитывать, что газовые контракты с Россией будут пересмотрены до начала отопительного сезона в сторону снижения стоимости «голубого золота» для нашей страны. Российская сторона, в лучшем случае, будет тянуть время, имитируя бурную активность в традиционный период отпусков. Кроме того, чем ближе конец года, тем более наступательной будет российская позиция в энергетическом вопросе, градус заявлений будет повышаться параллельно с ценой «голубого золота». Если же Украина успеет осенью подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, ей предстоит выдержать беспрецедентное давление со стороны «старшего брата», в котором газовая составляющая будет лишь удобным поводом.

Евгений Магда